【DSE 2019】「範文爭霸」開發者中文閱讀5**　新增語譯題助考生

去年中學文憑試（DSE）中國語文科重推範文考核，佔中文閱讀卷分數30%，雖然只佔中文科整體分數6%，惟學生仍需利用3年時間熟讀12篇文言文範文，務求一分不可失。然而，鑒於部分考生不諳背誦，又或對文言文並無興趣，去年為當屆考生的培正中學學生蔡欣諾，開發手機app「範文爭霸」，期望同路人可寓學習於娛樂。 一年過去，蔡欣諾闖過DSE考驗，有感「當時『Chur』得好盡，但係值得」，最後挾着28分中文閱讀卷奪得5**，入讀城大創意媒體，期望將來能從事遊戲開發行業；然而，蔡欣諾沒有停止開發「範文爭霸」，今年更新增語譯選擇題，冀繼續協助考生，而經歷公開試後，他明白範文可以認識歷史，惟他直言：「我仍然係唔鍾意背書！」

蔡欣諾在電腦桌面放上一句「Stop wasting time（不要浪費時間）」，提醒自己不要虛度光陰。（盧翊銘攝）

「考完DSE後，我覺得學範文幾好，可以認識歷史。」蔡欣諾是2018年DSE考生，期時仍在培正中學就讀中六的他，透過討論區及教學影片自學編碼知識，在資訊及通訊科技課堂期間，成功開發手機遊戲「範文爭霸」。

開發手機遊戲「範文爭霸」 冀為背誦發掘樂趣

蔡欣諾去年接受《香港01》訪問時說，自己不擅長或喜歡中文科，開發範文遊戲的目的，正正是為了讓自己及應屆考生在沉悶的背誦中，發掘更多樂趣。一年過去，經歷過DSE洗禮，感受過終日閉關溫習的日子，蔡欣諾終感到學習範文有一定好處，但他直言：「不過我仍然係唔鍾意背書。」

【DSE 2018】培正應屆考生創「範文爭霸」app 打住機溫文言文

蔡欣諾：「我仍然係唔鍾意背書。」（盧翊銘攝）

文憑試中文科閱讀卷考得5**佳績

在開發「範文爭霸」的過程中，蔡欣諾無可避免地加深了他對12篇範文的認識，加上他勤於操練學校提供的課外篇章練習，令他在中文科閱讀卷奪下5**級佳績，整個中文科則取得5級，最佳五科總分為28分。

「溫書、學習最緊要搵到箇中樂趣，我性格係好鍾意問問題、搵答案。」蔡欣諾分享其「自問自答」的溫書心得，首先要閱讀大量不同文章，然後自設一系列問題，敦促自己上網尋找答案。

（盧翊銘攝）

以「Memo紙」分辨不同溫習內容

其次，蔡欣諾為自己訂下溫習時間表之餘，亦以「Memo紙（便利貼）」寫下尚未完成的溫習內容，然後貼到書桌前的牆壁上；同時，相關「Memo紙」會分不同顏色，代表溫習內容的緩急先後。蔡欣諾每完成一項，就會撕下該項的「Memo紙」，讓自己了解當時的溫習進度。

蔡欣諾去年表示，升學首選是城大創意媒體課程，其次為計算機工程課程。最終，他成功達成首選目標，長遠希望能在遊戲開發方面闖出一片天。回顧整個DSE時期，蔡欣諾形容：「當時『Chur』得好盡，但後來睇返，係值得嘅。」

蔡欣諾成功入讀城大創意媒體課程。（盧翊銘攝）

「範文爭霸」新增語譯選擇題競賽 有學生反映因遊戲而熟背範文

「範文爭霸」的開發工作，並沒有隨着DSE時期而逝去。蔡欣諾於今年3月正式發布3.0版本，在經典的範文背誦競賽以外，加入範文語譯選擇題競賽，以及抽角色功能，迎合現今學生的口味。截至3月，「範文爭霸」已錄得約2.1萬下載次數。

繼續開發「範文爭霸」，究竟是因為愛還是責任？蔡欣諾說，過往一年多，收到很多考生反映遊戲能幫助他們溫習；甚至有學生向他反映，本身沒有動力溫習，但因為「範文爭霸」而背下12篇範文。

「範文爭霸」3.0版本加入範文語譯選擇題競賽。（盧翊銘攝）

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蔡欣諾最後不忘補充：「只係玩『範文爭霸』係唔足夠拎5**，仲要靠自己日常學習先得！」