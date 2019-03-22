【DSE 2019】核心科目筆試倒數10日開考　8日內考齊主科10份卷

中學文憑試（DSE）中文科口試於周四（21日）落幕，意味中、英、數、通四個核心科目筆試的日期逐漸迫近，今年將由中文科「打頭陣」，考生需在8日內考完10份被視為「重中之重」的試卷。 考評局建議，考生應於開考前15分鐘到達試場，同時強烈勸籲考生使用普通手錶，如器材（包括手錶）於考試進行中發出聲響，有關的科目或試卷會被扣分。

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考。（資料圖片）

根據2019年DSE時間表，中國語文科卷一及卷二將「打頭陣」，於4月1日（周一）開考。緊隨周二至周四分別為中文科聆聽綜合卷、通識科卷一及卷二、英文科卷一及卷二。

4月5日（周五）為清明節公眾假期，考生在一日緩衝後，4月6日（周六）再要上陣應付英文科聆聽綜合卷；最後一科核心科目則是4月8日的數學科。

選修視覺藝術科的學生，更需提早於下周五（3月29日）進行考試；綜合科學、化學及組合科學（化學）考生則需於下周六（3月30日）應考筆試。

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考。（資料圖片）

對於「打頭陣」的中文科閱讀卷，翻查2018年DSE《試題專輯》，考評局曾指去年考生在範文部分表現差異較大，不少考生對範文內容不熟悉，故表現甚差，例如作答時未有掌握問題關鍵，部份題目雖引文作答，但漏字、增字、錯字的情況普遍。

資深中文科教師趙偉漢接受訪問時表示，不少考生在應考模擬試時，依然未熟讀卷一範文內容，在詞解、文章理解方面不夠透徹。

中文科備試建議

熟讀指定篇章，加強鞏固語文基礎知識； 範文佔閱讀卷30%分數，有人或認為範文只佔中文科整體很少分數。但該部分考核形式直接，熟讀可取得一定分數，考生宜多加熟讀； 重温公開試題，留意題目中的關鍵字詞； 多留意時事新聞，積累知識，應試時融會貫通，提出獨到見解； 卷三寫作題要求考生論證推介活動的原因，不少考生只摘錄資料中的活動內容，未能提出充分的例子，以佐論證。 資料來源：資深中文科教師趙偉漢

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考評局早前在網誌中逐一解答「應考DSE五大疑問」，主要內容如下：

應該提早多少時間到試場？

考生一般應於開考前15分鐘到達試場，我們不建議考生太早到達試場，不少提供試場的學校可能有校內活動，例如早會，因此未必能夠提供足夠地方供考生等候。 考評局

考試時可否使用計時器？

強烈勸籲考生使用普通手錶，如試場主任或監考員對你所使用的器材存疑，會禁止你使用該器材；如你的器材（包括手錶）於考試進行中發出聲響，有關的科目/卷別會被扣分。 考評局

計算機背後寫上考生姓名屬違規嗎？

考生不得在計算機背面書寫或張貼貼紙，而計算機亦不可設有印刷或顯示圖表/語文字句的功能或備有點陣顯示模式，否則會被扣分，甚至可能會被取消全部考試成績。如監考人員對你的計算機有懷疑，會於試後要求你填寫試場報告，亦有可能收取你的計算機交予考評局跟進。如想進一步了解攜帶計算機的規則，可瀏覽《考生手冊》第二章「考生應考須知」及觀看「公開考試知多D - 計算機」短片。 考評局

考試時可否喝水？

可以，考生可在監考員的准許下喝水。水樽應放在座椅下，以免阻礙作答。 考評局

考試時可否使用耳塞？