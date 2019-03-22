潮人必識KAWS公仔浮到維港　躺臥10日任打卡　邊個位睇最正？

6年前巨型「黃色小鴨」停泊維港引來全城狂拍照，在世界各地聞名、體型比黃鴨更大的「KAWS：HOLIDAY」繼於首爾及台北展出後，COMPANION充氣公仔終於浮到來香港，於今日（22日）起至本月31日，躺臥在維多利亞港海面，供大眾拍照打卡。 有興趣的市民可到港島維港一帶找個有利位置欣賞、打卡，今日它就在金鐘一帶海面「游弋」之後，就停在金鐘添馬公園對出海面，因此想欣賞的話，首選金鐘添馬海旁的觀景台。有市民今日下午已搶先到來拍攝，不少人更找方法與COMPANION充氣公仔自拍。

COMPANION充氣公仔今（22日）中午終「游」到維多利亞港。（梁鵬威攝）

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這隻身長37米的COMPANION充氣公仔，以全身灰調及其招牌「XX」眼睛標記，有別於台北及首爾的姿態，KAWS今次選擇以臥姿藝術擺放COMPANION。

COMPANION充氣公仔於較早前，在青衣用了6至7小時充氣，再以450噸吊車，吊起重2至3噸的COMPANION和一個重40噸的浮台下水，並由兩艘躉船前後護航，將COMPANION由青衣拉至中環海濱長廊對出海面，現坐落於添馬公園對出維港，因此只要到添馬公園海旁，就可拍攝得到。

下午約2時40分，COMPANION徐徐由灣仔金紫荊廣場浮到維港近添馬公園，直到中環對出海面巡遊，沿路不少市民及遊客行到海旁拍照，甚為興奮。當COMPANION浮近時，由於體型頗大，相當震撼。