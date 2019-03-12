打咭前必讀　KAWS巨型公仔的7件事　KAWS點讀、為何公仔沒嘴巴？

大家期待已久的「KAWS:HOLIDAY」第三站，將於三月尾降臨香港，去年七月Kaws就宣布與創意工作室「AllRightsReserved」推出全新雕塑作品系列「KAWS:HOLIDAY」，並舉辦世界巡迴展。首站為韓國首爾，第二站為台北。

是次「COMPANION」巨型吹氣橡膠浮水公仔身長37米，是三站之中最大的，展期由2019年3月22日至31日，將會躺臥中環海濱對出維港。自消息傳出來後，相信大家已經被洗版，不過亦有不少朋友不知道Kaws的故事，《開罐》整理了關於Kaws的七件事，助你看展時更投入！

Kaws的「KAWS:HOLIDAY」世界巡迴展第三站來到香港。（Kaws）

【1.真正讀法】

喜歡Kaws的人很多，但不少人都誤讀他的名字。（Kaws）

去看展首先要搞清楚讀法，許多人都會把Kaws 讀為類近「Cows」，但其實「aw」是取「o」的發音，所以讀為短音類近「Calls」。

【2.光明正大地塗鴉】

Bendy跟舒淇的合作成為一時住話。（網上圖片）

Kaws本名為Brian Donnelly，出生於1974年。「Kaws」誕生在1990年代，當時美國街頭貼滿了廣告海報，Kaws並不如一般的塗鴉客，在橋下、小巷等不起眼的地方創作，反而在顯眼的地方作畫，例如在電話亭、站牌等，創作出前端看似骷髏頭、尾巴似精子的「Bendy」，及後成為他的標誌性圖像。

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【3.惡搞大品牌成名】

Kaws經常「惡搞」時裝品牌。（網上圖片）

後來在朋友的建議下，他開始將當眼位置的廣告海報偷偷走，塗鴉一番，然後再放回原位，「受害者」不乏 DKNY、Calvin Klein 等知名時裝品牌，更有人稱他為「塗鴉怪盜」，半惡搞性質的行為一舉成名。

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【4.曇花一現OriginalFake】

OriginalFake是潮流界的傳奇之一。（網上圖片）

在2006年時Kaws聯手日本玩具公司 Medicom Toy打造潮牌 OriginalFake，縱使商品吸金無數，Kaws卻指出這並非他創作的本意，因此他在2013年結束這個品牌，全心全意地投入藝術，當年在潮流界引起轟動。

【5.希望大眾都買得起自己的作品】

Kaws跟Uniqlo合作之後，由高價藝術品，變成一般民眾都可以接觸的品牌。（網上圖片）

Kaws曾表示：「我的作品轉售價都非常昂貴，我想做一些大家喜歡，並且能夠負擔得起的東西。」Kaws人脈很廣，跟日本街頭品牌A Bathing Ape主理人Nigo（長尾智明）是好朋友，Nigo之後成為Uniqlo 的創意總監。因此Kaws跟Nigo再次合作，潮牌開始走入尋常百姓家。

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【6.公仔沒有嘴的原因】

Kaws亦親自解釋過，Companion沒有嘴的原因。（Kaws）

Kaws在1999年制出Companion系列公仔，是以迪士尼角色米奇為靈感，成為Kaws最具代表性的玩偶系列。曾經有人問他，「如果 Companion玩偶可以說話，你認為他會跟你說些什麼？」Kaws幽默回答：「我特別不想要他說話，所以我才沒有給他做出嘴巴啊！」

【7. XX的意思？】

對於眼上的一對「XX」，Kaws的解釋是...？（kaws）

至於為什麼是 XX 呢？Kaws在接受訪問時曾回答，他的塗鴉生涯初期是以文字塗鴉為主，因此他想用簡單的形式保留這個特色，取了X的符號。

隨著Kaws的名聲越來越響亮，Kaws 開始把作品拓展到海外，近期最矚目的，當然是COMPANION的出巡，在去年暑假和今年1月已經先後到訪首爾及台北，相信大家一定急不及待在維港看到它吧！