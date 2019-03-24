【港鐵故障】港鐵指8公里架空組件損壞已臨時復修　相關路段慢駛

港鐵欣澳站附近今凌晨發生事故，一列機場快線集電弓脫落，令機場快線來往香港站、機場站，以及欣澳站來往東涌站的列車服務一度停止服務。港鐵今早交代事件，港鐵車務營運總管鄭群興表示，事件涉及架空組件鬆脫，令駛經的列車集電弓受損，事件令長達八公里路段的架空組件有不同程度損壞。

港鐵車務營運總管鄭群興表示，現時列車服務已回復正常，但為審慎起見，東涌至小蠔灣的列車會比平常長約2至3分鐘。他續稱凌晨至今早的交通秩序大致暢順，港鐵已安排超過100名額外人手，在不同車站作不同指示，以及70部巴士免費接載市民。

港鐵車務營運總管鄭群興表示，現時列車服務已回復正常。（黃詠榆攝）

港鐵車務營運總管鄭群興解釋，相信事件涉及架空組件鬆脫，一架東涌駛至欣澳方向的列車集電弓受損，行駛途中疑電力故障，出現「跳掣」，工程人員隨即安排乘客離開車廂。此外，今早凌晨00時28分，一架向香港方向的列車亦出現「跳掣」，車長發現架空組件有損毀，於是安排特別機場快線去相關路段，接載乘客。

電纜受損 相關組件送化驗室研究

鄭群興續指事件令長達八公里路段的架空組件不同程度損壞，工程人員需在高壓線找出受損範圍，需時作臨時復修。港鐵車務工程總管李家潤表示經初步調整後，工程人員相信有架空組件鬆脫，當列車繼續向欣澳站行駛時，鬆脫組件令電纜受損，工程人員需時做收復工作，港鐵會於今晚全面檢查相關組件，送至化驗室作深入研究。