自願醫保4月推出　陳肇始：減輕公營醫療壓力　獲廣泛支持

政府推出的自願醫保計劃下的保險產品將於4月1日面世，食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）在網誌中形容，現時的醫療融資方案由強制性供款修訂為以自願參與及非立法的形式推行，並得到市民廣泛的支持，是凝聚了社會不同界別的共識。 陳肇始指，樂見保險業界對自願醫保的反應十分積極，又稱自願醫保可令市民更安心買保險，有需要時選擇私營醫療服務，從而減輕公營醫療系統的長遠壓力。

陳肇始在網誌中表示，希望透過自願醫保計劃減輕公營醫療的長遠壓力。（資料圖片）

政府的自願醫保計劃產品將於4月1日推出，食衞局局長陳肇始撰寫網誌，指今次的醫保計劃由諮詢到落實推行，亦由最初建議強制性供款，逐步凝聚社會不同界別的共識，修訂成以自願參與及非立法的形式推行，並且得到市民廣泛的支持，形容過程「殊不容易」。

力銷自願醫保 列四大優點證自願醫保較現有產品吸引

現時的方案沒有最初諮詢時提出的「高風險池」及「必定承保」條款，外界形容吸引力大減。陳肇始在網誌逐一列舉優點力銷自願醫保，包括保險公司須保證續保至受保人一百歲，不得按個別受保人健康狀況的轉變而調整保費；不設「終身保障限額」；承保範圍擴大至涵蓋投保時未知的已有疾病和日間手術，包括內窺鏡檢查等。

陳肇始又提到，當局提供額外誘因，納稅人在2019年4月1日起為自己及指明親屬繳付保單保費，可以扣稅。每名受保人的最高保費扣除額為8,000元。指明親屬的數目不設上限，每名受保人的保單數量亦不設上限。

陳肇始稱，現時部分巿民由於未能理解保險條款，即使已投購私人醫療保險，亦未必使用私營醫療服務，她指自願醫保提供有規範的醫保產品，令市民更安心購買保險，有需要時可選擇使用私營醫療服務，從而減輕公營醫療系統的長遠壓力。

她說，樂見保險業界對自願醫保的反應十分積極，獲自願醫保計劃辦事處批准的申請已於本月初開始陸續接獲通知。她又透露食物及衞生局將於本月底舉行自願醫保計劃啟動儀式，屆時將公布自願醫保計劃的產品提供者名單及首批認可產品。