【許智峯案】行政主任遭許搶走手機　即獲發平板電腦繼續觀察議員

民主黨立法會議員許智峯，被指去年在立法會內搶走一名保安局女行政主任的電話，因而被控普通襲擊等三項罪名。案件今(25日)在東區法院開審，法院處理完輕微火警後，女主任被傳召出庭作供，她直認政府有一個名為「通傳應變行動」的小組，用以觀察各議員的位置，她當日獲派議員照片資料及手機，實時報告議員的位置，惟期間被許搶走手機及資料，她即向同事求助，並即獲派一部平板電腦繼續觀察工作，後來又被告知行動取消。

行政主任梁諾施稱政府內有一個名名為「通傳應變行動」的小組，負責觀察議員的位置。（呂樂謙攝）

+ 3 + 2

被告許智峯，36歲，現任民主黨港島區立法會議員，共被控三罪：在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務。

分發不同位置觀察議員

控方首先傳召第一證人，即在案中被許搶去手機，時任保安局高級行政主任（SEO)的梁諾施。梁表示，她在2018年3月報名參加政府的「通傳應變行動」，其任務為在同年4月24日8時半至10時半，即一地兩檢條例草案委員會會議期間，在立法會不同的地方站崗，觀察各議員的位置，並利用政府提供的手機，將議員在立會大樓的行蹤在谷歌試算表（google Spreadsheet)上實時更新。

獲派有議員樣貌的資料文件

案發當天早上8時，梁到達立會大樓，與「通傳應變行動小組」一同聽取簡報後，獲發一部Samsung 手機和一張印有議員樣貌和資料的文件。梁被安排於2樓電梯大堂外工作，記錄各議員行蹤。

被搶位置頭頂有閉路電視

約早上9時40分，許由走廊步進梁當值的二樓電梯大堂，見到梁後隨即問她：「你係度做緊咩野？」並要求梁「畀張紙我睇睇」；梁回覆稱：「職責所在，做緊野」、「唔方便比你睇」。許再問梁：「係度做咩？」然伸手搶去梁手中印有議員樣貌和資料的文件來看。

許又問梁：「部電話係啊公定係自己嘅？」梁聞及即下意識將電話放在身後，稱：「做緊野、唔方便。」梁稱，許向她步步進逼，並拉扯了5至6秒。梁指：「上面有CCTV 影住，位置就係我哋頭頂。」但許仍然成功搶去她手機。

聲稱被嚇到驚魂未定

許隨即轉頭走進走廊，梁在其身後追趕，又對許說：「唔該畀返部電話我。」但許不從，並衝入通向廁所的大門。梁指當時感到驚訝和不知所措，只在門口等候，並用自己的手機通知同事和通傳應變行動小組組長，要求支援。

數分鐘後，有技術部同事交一部平板電腦予梁繼續工作，但梁隨即又被告知行動結束。梁回到簡報室向組員匯報事件，再沒有見過許，涉事電話就由運房局政治助理符傳富交回小組。梁稱她情緒不穩，驚魂未定，不能完成工作，於是隨即離開立會大樓。

案件審訊明續。

案件編號：ESCC 2544/2018