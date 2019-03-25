卓悅女經理一家三口7年騙薪4千萬罪成　3人戶口僅餘萬餘元

卓悅前人事部女經理，涉嫌利用公司支薪系統的漏洞，令她一家三口7年內獲公司「支薪」逾4千萬元，女經理與丈夫及兒子被控詐騙及洗黑錢共5罪，陪審團今（25日）在高等法院退庭僅3小時，便裁定3名被告所有控罪罪成，案件押後至明天求情和判刑。而控方庭上透露，卓悅在案中損失逾4千萬元，惟警方調查時，涉案戶口僅餘下1萬4千多元，而女經理過往更有45項偷竊及偽造等案底。

兩名男被告：夏定邦（左）及夏偉成（右）否認詐騙及洗黑錢。（朱棨薪攝）

3名被告依次為：母親喬美齡（65歲）、喬的兒子夏定邦（42歲）和喬的丈夫夏偉成（71歲）。他們被控詐騙及洗黑錢罪共5罪，指他們於2004至2011年間在向卓悅化妝品批發中心有限公司騙取約4千萬，及洗黑錢約3700萬元。原獲保釋的次被告和第三被告，在罪成後被取消保釋。

女經理曾有45項案底

控方庭上透露，女經理共有45項案底，包括43項偷竊和2項偽造帳目。法官曾查問，為何案件於2011年被揭發，至今才審結。控方解釋，涉及的文件有逾5千頁。此外，案件提堂後，辯方因需要閱讀文件而5次押後。而本案原訂於去年7月審訊，但之後亦需押後。

三人戶口現只餘1萬4千元

控方又透露，卓悅案中損失約4千萬元。而事件後，3名被告涉案的9個戶口，於2011年4月至5月時其結餘介乎50至8千多元，合共約1萬4千元。

控方案情指，首被告於2004年入職，擔任人事部經理。她的兒子則於同年8月入職卓悅人事部，原本任職文員，後擢升為助理經理。而第三被告不是卓悅員工，與卓悅亦無生意來往。

薪金由90萬變1.15千萬

作為部門主管的首被告，負責將工資等資料輸入電腦系統，資料交由會計部審批，而次被告獲晉升後，亦有權掌控該系統。銀行則根據指示，把薪金轉至指定戶口。惟首次被告利用此機會，令兩人以及4名員工獲發放較原本更多的薪金。如次被告於涉案的人工，合計不應超過90萬元，但他們卻共收到1150萬多元。

此外，首次被告亦輸入前員工，以及非員工等35人的資料，銀行實際轉帳至3名被告的戶口，而非該35人的戶口，該35人對此事並不知情。控方舉例指，第三被告的戶口因此獲轉帳約2700萬元。

新人入主部門即揭發

直至2011年3月，有人事部職員調職至其他部門，該部門經理發現職員薪金異常，通知時任執行董事陳志秋，經核數揭發事件。首被告和次被告於同年被解僱，三名被告則於2016年11月被捕。

自辯稱令主席成馬會成員

辯方盤問卓悅主席葉俊亨時指，主席要求首被告轉款到家人帳戶後提款給葉,作為歸還主席墊支員工的薪金，葉更稱「我是老闆，我說可以便可以」。葉否認，並指說法荒謬。

女被告自辯時則堅持，由其家人戶口代為接收款項，再提款將款項交回葉的說法。她又指，因利用自己的人脈，令葉成為馬會全費會員，以及令卓悅成功加入「商界展關懷」計劃，以及贊助《慈善星輝仁濟夜》節目。

案件編號：HCCC 348/2017