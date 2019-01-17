卓悅經理騙財4千萬案　辯方指主席常拒簽文件　主席：係唔得閒簽

卓悅前人事部女經理涉嫌利用公司支薪系統，令她一家三口7年內獲公司支薪4千萬案續審，卓悅主席兼行政總裁葉俊亨繼續作供，被辯方指女經理加入公司時，葉常拒絕簽文件，更曾說：「政府乜都要簽名，最終乜都做唔到。」又曾向員工少發人工，結果要人事部同事自淘荷包先付。葉回應強調，不是不簽，是「唔得閒簽」，又稱聽到有員工少出了糧也感到不舒服，但稱從無叫同事墊支。

卓悅主席兼行政總裁葉俊亨第二天上庭換上花恤衫。（朱棨新攝）

三名被告：母親喬美齡（64歲）、兒子夏定邦（41歲）和喬的丈夫夏偉成（70歲，任職保安），被控詐騙及洗黑錢罪共5罪，指他們於2004至2011年間在向卓悅化妝品批發中心有限公司騙取約4千萬，及洗黑錢約3700萬元。

葉承認上市前規管較鬆

卓悅的主席兼行政總裁葉俊亨今接受辯方盤問，律師指卓悅於2013年上市前，公司是私人公司，當時「做野可以鬆啲」、「無咁多程序和規矩要跟」，葉同意。辯方續指，公司在上市後要跟從相關規定，葉要改變工作態度，對他而言有難度。葉回應：「唔需要改變工作態度。」

辯方指主席拒簽文件

辯方又指，葉曾向首被告稱：「政府乜都要簽名，最終乜都做唔到。」首被告於2004年加入公司初期，要求葉簽署文件時，葉拒絕並稱稍後才簽署。葉否認，並謂：「唔係唔簽，係唔得閒簽。」又但強調若文件趕急，他必定簽署。

曾少付員工薪金

辯方續指，卓悅曾少付員工薪金，有員工因此威脅到勞工處投訴，人事部的員工需自行墊支。葉指對此不知情，又稱聽見都很不舒服，但強調不會吩咐人事部員工自行墊支。

無授權被告多支糧

此外，控方指在控罪期間，卓悅有多筆款項轉帳至第三被告的戶口，合共逾2600萬元。同時，卓悅亦有逾1100萬元，轉帳至次被告的戶口，金額遠超次被告應收到的工資。葉指，當時不知情，亦沒有授權和同意此事。

案件編號：HCCC348/2017