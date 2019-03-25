消防吊手岩殉職案　家屬質疑評估有誤　同行隊友：我哋都唔想

消防總隊目邱少明前年在馬鞍山吊手岩搜救兩名被困的行山人士時墮崖殉職，死因庭就他的死作研訊，當晚與邱一同上山進行拯救行動的時任高級消防隊長稱，當晚與邱輪流在前頭探路，於清晨約5時聽到滑石聲，不久後即與邱失去聯絡，雖然他們已盡快把邱出，並在救援到達前的4小時內輪流為邱急救，可惜返魂乏術。家屬質疑是否評估出錯，該消防員不禁說：「我都唔想、明總都唔想。」

消防員楊少峰（左）稱案發地段十分陡斜。（李慧娜攝）

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死者邱少明（50歲），於2017年3月22日清晨進行上山搜救行動時身亡。

路段斜度達60至70度

消防員楊少峰稱，當晚接報上山搜索兩名行山人士的，肇事路段地勢陡斜、濕滑、多碎石、亦不時下著毛毛雨，能見度只有約5米，當時情況險要，斜度更達60至70度。他們於凌晨找到兩名被困的行山人士，不過因為二人處於懸崖下約10米的石澗，楊指由於天氣情況惡劣，不知身上裝備是否足夠進行拯救，故繼續找其他路前往被困人士位置，可惜不成功。

凌晨5時許出現物體滾下聲

楊續指，同行的隊員遂要求增援，要求高空拯救隊到場協助，亦提醒到場增援的邱要多加小心，期間邱不時與他們聯絡，了解現場情況，但楊在凌晨5時左右聽見物體滾下山的聲音，邱及後便失聯。

邱曾接受攀山救援訓練

事發當日與邱一同上山進行拯救行動的時任高級消防隊長李偉明供稱，邱為特種救援隊，曾接受攀山救援訓練，當晚凌晨他們一行6人，加上3名救護人員一同上山進行營救。李稱當時山上很多碎石，他與邱輪流帶頭探路。

邱掉下垂直15米的地方

約清晨5時，邱走在前頭，發現前路不通，著他在左邊近叢林位置找路，但此時李突然聽見石頭滾落山坡的聲音，李立刻大叫邱的名字卻沒有回應，遂前行找尋邱，李在6分鐘後已在垂直距離15米的地方找到邱，但邱躺在石尖上已沒呼吸，脈搏微弱，面部及頸受傷，他立刻搬邱到平坦位置進行心肺復甦法。

隊員4小時不停為邱急救

李續謂，同行隊員在5時至9時輪流不停替邱進行心肺復甦法，並聯絡指揮官，終打算出動直升機將邱移離現場，不過由於肇事位置過於接近山邊，直升機難以接近，嘗試接近山邊第6次才成功將已安置在擔床上的邱接走。

家屬質疑裝備不足

死者家屬不斷質疑為何當晚邱要行在前頭，又質疑消防人員裝備不足、風險評估有誤，且為何不等天光才前去營救，不過李認為當晚帶上山的裝備足夠，而他們在路上亦有進行風險評估，對於事件直言：「我都唔想、明總都唔想。」且當時其中一名被困人士出現幻覺。家屬直言他們提出諸多提問也是希望署方「為將來既消防員考慮好啲，保護其他消防員」。

案件編號：CCDI 571/2017