28歲女棄商轉投水務署學徒　手執喉鉗成熟手技工：人生總有第一次

巾幗不讓鬚眉，她更是萬綠叢中一點紅，手持大型喉鉗展現維修實力，不讓男士專美。今年28歲的高福儀，是水務署招聘的首位女學徒，她3年前棄投商界，轉攻水務維修，終由白紙一張，搖身成可獨當一面的水喉技工，其努力學習表現，獲職訓局「傑出學徒獎勵計劃」表揚。

高福儀是水務署招聘的首位女學徒。（陳淑霞攝）

長髮及肩、笑容甜美的福儀，修讀商科相關副學士出身，不過未入行經已率先轉行，3年前經友人介紹後，眼見工科發展潛力大，遂毅然加入水務署成為學徒，並由零開始，一邊修讀職訓局的水喉全科技工證書課程，一邊於職場上實戰。

另一得獎學員是汽車工程高級文憑畢業生唐梓峰（左），他出身汽車維修世家，爸爸（左）經營汽車冷氣及電氣維修生意。（陳淑霞攝） 兩年制學徒的時光，她坦言大開眼界，福儀先後於水務署多個部門實習，曾於濾水廠學習濾水、檢驗水質工序、又試過於大喉組處理緊急爆喉事故等，這個小妮子，由最初對水務工程一竅不通、家中漏水亦只懂大呼叫嚷的外行人，搖身一變成為熟手技工，她笑言，現時家中洗手盤亦由她掌管，更曾於大除夕夜趕工維修。 女生走入工地總不容易，回想最初，福儀直言也有心理關口，但她慶幸工場環境雖似地盤，但尚算整㓗，她又笑言：「人生總要有第一次」；不過體力要求又是另一挑戰，手執大型喉鉗難免感到吃力，不勝其他男同事，她遂堅持每周健身，冀鍛鍊體力。 福儀現時主要駐守港島及離島區，負責客户服務工作，應付住户投訴、查詢，亦不時出動外勤維修。身處男士堆中，她認為自己優勢在於觀察入微，亦有較強溝通能力。她正修讀IVE土木工程高級文憑，冀日後再有晉升機會。

另一得獎學員則是汽車工程高級文憑畢業生唐梓峰，他今年27歲，現於重型車製造商任技術員。

梓峰出身汽車維修世家，其爺爺及爸爸，一個開廠裝車斗、一個則經營汽車冷氣及電氣維修生意，結果自小出入車房，耳濡目染下產生興趣：「細細個已經好鐘意，污糟都唔怕。」

身旁的唐爸爸則指，兒子13歲時已安排他學習「捐車底」維修，冀讓他感受車房辛酸，以激勵他勤奮讀書，未料到兒子卻有意投身汽車修理行業，甚至拒絕負笈海外升學，更要求留港擔任學徒：「最初都唔係好支持，但見佢好勤力，又借哂參考書，就改觀喇。」眼見兒子努力追夢，唐爸爸態度開始軟化，他又笑言梓峰維修手藝已超越自己，對其獲奬感欣慰。

職訓局「傑出學徒獎勵計劃」，旨在嘉許努力學習和表現優秀的學徒，今年共有12名傑出學徒獲表揚，福儀及梓峰是得獎者之一。