【麻疹爆發】多5人中招　今年累計25宗8人在機場工作　或小型爆發

本港爆發麻疹，衞生防護中心總監黃加慶在今晚上（26日）舉行記者會，宣布新增錄得再多5宗麻疹感染個案；當中3宗個案都是在機場工作。 截至現時為止，今年累計錄得25宗麻疹感染個案，黃加慶指，當中8宗個案涉及6位在機場及2位在本地航空公司工作的人士。 黃加慶又提到，今日發現的另外兩宗個案與機場無關，因此亦預期社區其他地方都會有零星個案出現，亦有機會出現「小型爆發」。

▼麻疹防治懶人包▼

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黃加慶指，今預料社區會有「小型爆發」。（鄭子峰攝）

新增的五宗個案，第一宗個案是23歲本港出生的男性機場保安，在潛伏期曾前往澳門及珠海；第二個個案為25歲本港出生的女性機場保安主管；第三個個案為本地出生41歲的機場店舖售貨員；第四宗個案為非本地出生的43歲女性，在潛伏期曾前往深圳；第五個個案為39歲非本地出生的男性。

除了第一及第四宗個案，另外三個個案在病毒潛伏期內未有到訪其他國家。

在機場工作的麻疹患者情況 職業 年齡 性別 出生地 病毒潛伏期間曾外遊地點 麻疹接種紀錄 航空公司機艙服務員 23 男 香港 美國、韓國 不詳 行李處理員 22 男 香港 無 不詳 機場保安 40 男 非本地 無 從無接種 行李處理員 46 女 非本地 無 從無接種 航空公司機師 41 男 非本地 菲律賓(馬尼拉) 不詳 機場保安 23 男 香港 澳門及內地(珠海) 不詳 機場保安主管 25 女 香港 無 不詳 店舖售貨員 41 女 香港 無 不詳 資料來源：衞生防護中心

黃加慶補充，現時未有五宗個案的詳細背景資料，但據了解三個機場個案都是在私人公司工作，並非海關等政府部門員工。

衞生防護中心於記者會指出，至今共8宗麻疹感染個案，患者都在機場工作。(鄭子峰攝)

黃加慶提到，今年世界各地出現麻疹感染個案上升情況，形容是「情況劇烈」。他稱，今年本港的麻疹病例有所增加，認為情況不尋常。他預期爆發的情況尚未進入尾聲，因為麻疹的潛伏期長，預期日後陸續會有新個案出現。

一歲以下兒童應避免去高發病地區

黃加慶建議，一歲或以下的嬰兒應避免前往高發病率的地區。而非本地出生的市民，因在小時候可能未有接種兩劑麻疹疫苗，要特別加以留意，或至少在外遊兩個星期前徵詢醫生關於接種疫苗的意見。

因應疫情，有家長提早為子女接種疫苗；衞生署藥物辦公室總藥劑師陳凌峯指，如個別家長想盡早注射疫苗，可以考慮到較少人的私家診所接種。他又透露，四月上旬將有一批疫苗到港，同時衞生署已額外再要求增購一批疫苗，預料可以滿足需求。

衞生防護中心上周起在機場禁區及機管局行政大樓設置衛生站，為機場員工接種疫苗。機管局今較早前表示，中心因應需要，由今晚起已新增下午6時至下午9時的黃昏時段。中心又將於明天開始，增加下午時段的接種名額，由現時的200人上升至300人。