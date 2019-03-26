【麻疹爆發】多5人中招　今年累計25宗8人在機場工作　或小型爆發

社會新聞
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本港爆發麻疹，衞生防護中心總監黃加慶在今晚上（26日）舉行記者會，宣布新增錄得再多5宗麻疹感染個案；當中3宗個案都是在機場工作。

截至現時為止，今年累計錄得25宗麻疹感染個案，黃加慶指，當中8宗個案涉及6位在機場及2位在本地航空公司工作的人士。

黃加慶又提到，今日發現的另外兩宗個案與機場無關，因此亦預期社區其他地方都會有零星個案出現，亦有機會出現「小型爆發」。

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黃加慶指，今預料社區會有「小型爆發」。（鄭子峰攝）

新增的五宗個案，第一宗個案是23歲本港出生的男性機場保安，在潛伏期曾前往澳門及珠海；第二個個案為25歲本港出生的女性機場保安主管；第三個個案為本地出生41歲的機場店舖售貨員；第四宗個案為非本地出生的43歲女性，在潛伏期曾前往深圳；第五個個案為39歲非本地出生的男性。

除了第一及第四宗個案，另外三個個案在病毒潛伏期內未有到訪其他國家。

在機場工作的麻疹患者情況

職業 年齡 性別 出生地 病毒潛伏期間曾外遊地點 麻疹接種紀錄
航空公司機艙服務員 23 香港 美國、韓國 不詳
行李處理員 22 香港 不詳
機場保安 40 非本地 從無接種
行李處理員 46 非本地 從無接種
航空公司機師 41 非本地 菲律賓(馬尼拉) 不詳
機場保安 23 香港 澳門及內地(珠海) 不詳
機場保安主管 25 香港 不詳
店舖售貨員 41 香港 不詳

資料來源：衞生防護中心

黃加慶補充，現時未有五宗個案的詳細背景資料，但據了解三個機場個案都是在私人公司工作，並非海關等政府部門員工。

衞生防護中心於記者會指出，至今共8宗麻疹感染個案，患者都在機場工作。(鄭子峰攝)

黃加慶提到，今年世界各地出現麻疹感染個案上升情況，形容是「情況劇烈」。他稱，今年本港的麻疹病例有所增加，認為情況不尋常。他預期爆發的情況尚未進入尾聲，因為麻疹的潛伏期長，預期日後陸續會有新個案出現。

一歲以下兒童應避免去高發病地區

黃加慶建議，一歲或以下的嬰兒應避免前往高發病率的地區。而非本地出生的市民，因在小時候可能未有接種兩劑麻疹疫苗，要特別加以留意，或至少在外遊兩個星期前徵詢醫生關於接種疫苗的意見。

因應疫情，有家長提早為子女接種疫苗；衞生署藥物辦公室總藥劑師陳凌峯指，如個別家長想盡早注射疫苗，可以考慮到較少人的私家診所接種。他又透露，四月上旬將有一批疫苗到港，同時衞生署已額外再要求增購一批疫苗，預料可以滿足需求。

衞生防護中心上周起在機場禁區及機管局行政大樓設置衛生站，為機場員工接種疫苗。機管局今較早前表示，中心因應需要，由今晚起已新增下午6時至下午9時的黃昏時段。中心又將於明天開始，增加下午時段的接種名額，由現時的200人上升至300人。

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