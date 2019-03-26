譚香文不滿被指在屋苑「搞風搞雨」　告法團誹謗勝訴獲賠80萬

黃大仙區議員、人民力量成員譚香文，指時任龍蟠苑(A-F座)業主立案法團於2014年兩度向居民發信，信中提及「某議員」在屋苑「搞風搞雨」。譚認為信中「某議員」是她，於同年控告該法團誹謗。經審訊後，區域法院今(26日)頒下判詞，認為法團的信函在攻擊譚的誠信並具惡意，裁定譚勝訟，並可獲賠80萬元。

黃大仙區議員譚香文（張美華攝）

原告為譚香文，被告為龍蟠苑(A-F座)業主立案法團。

被指破壞屋苑安寧

譚指被告於2014年6和7月，在屋苑內發布誹謗她的文章。其中6月的文章標題為「業主大會將至 議員又搞風搞雨」，內文包括：「該議員積極投訴及阻撓法團，大大減低善款幫助有需要人士」、「難道該議員沒有功績可尋，要借助法團的日常運作，充當自己功勞？」

至同年7月的文章標題為：「某議員再次搞風雨 破壞屋苑安寧」，內文提及：「再一次突顯該議員為求自我宣傳，而無風起浪及誤導業戶。」

文章攻擊譚的誠信屬惡意

法官在判詞中指，涉案的言論指譚出於私利而誤導公眾，並作虛假聲明指控法團，破壞屋苑的和諧。整體而言，兩篇文章嚴重攻擊譚的誠信，因此是誹謗譚，而法團發佈該些文章是出於惡意。

法團從未向譚道歉

判詞中又指，涉案文章發佈予屋苑所有業主，涉及約3340戶。同時，譚於2014年入稟前，透過律師要求法團道歉時，法團未有道歉。考慮以上因素後，法官裁定法團需向譚賠償80萬元。

案件編號：DCCJ4380/2014