理大四大罪踢學生出校 　判決書指誹謗副校「舐共、屎忽鬼」

理工大學去年10月發生民主牆管理風波，一批學生衝上校長辦公室樓層，要求時任校長唐偉章出來對話，期間發生衝突，校方進行學生紀律委員會聆訊後，涉事4名學生分別被判勒令即時退學，永久不被理大錄取；停課一年；60和120小時的社區服務令。 判決書顯示，其中被判「極刑」即時停學、兼終身不能再獲理大取錄的碩士生何俊謙，被校方指他誹謗教職員，判決書列明他喝斥當時暫任副校長沈岐平、學務長莫志明，指「你哋收共產黨錢收得咁過癮，舐共舐得你哋咁開心呀啦，屎忽鬼」，構成誹謗。 另外3項罪名包括故意破壞大學財產、拒絕遵從指令及行為危害大學聲譽。委員會指，何俊謙行為粗暴，不尊重及侮辱教授，令教授感到冒犯，且對事件沒有悔意，亦無道歉。

碩士生何俊謙被勒令即時退學並永不獲香港理工大學錄取。（資料圖片／羅君豪攝）

學生紀律委員會對護理系碩士生何俊謙的裁決，主要針對他參與10月4日在校長室樓層衝突，以及他撕毀校方貼在民主牆上用以遮蓋港獨字眼的紅紙，總共有四項「罪名」，各有詳列解釋。

第一項指何俊謙在去年10月4日衝突，斥責時任暫任副校長（學生事務）沈岐平、學務長莫志明，指二人「你哋收共產黨錢收得咁過癮，舐共舐得你哋咁開心呀啦，屎忽鬼」，並指何以身體阻止二人離開大樓，構成校規第1(a)條禁止誹謗、攻擊或毆打大學教職員。

去年學生闖校長室樓層時，理大副校長沈岐文（左）與時任學生會會長的林穎恒（右）及一名保安一同跌低。（理大學生報編委會FB影片截圖）

罪名第三項及第四項都與10月4日衝突有關，委員會表示，何俊謙沒有遵守職員指示「不可在未獲授權下進入（李嘉誠樓）大樓18樓」，亦即學校高層校長等辦公室所在樓層，而他更是帶領學生一同前往18樓的引領人，其不當行為導致了在18樓發生的混亂。

委員會批何俊謙無悔意兼拒道歉

委員會形容何俊謙當日行為粗魯，亦不尊重沈岐平及莫志明，並以不禮貌及不恰當的字詞侮辱二人，令二人感到冒犯及不舒服。何俊謙亦對一名職員十分粗魯，言語攻擊他。委員會認為何俊謙在當天積極參與學生行動，而這些行動變得失控及導致混亂，令沈岐平及莫志明感到被羞辱，而何俊謙所用的不禮貌及不恰當言語、有挑釁性及有敵意的行為，亦對大學及學生造成負面影響。

委員會並指，何俊謙在事後沒有悔意，亦沒有對沈岐平、莫志明及職員道歉的意圖，詳情可參考他在今年1月23日寄給委員會的電郵。

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護理系碩士生何俊謙收到的判決書中，列出4項決定DQ他的學籍的「罪名」，並詳列原因。 （資料圖片／羅君豪攝）

委員會又指，根據閉路電視片段，證實何俊謙破壞了用作覆蓋民主牆上的紙張，亦塗鴉及撕下大學在民主牆上的張貼物，觸犯「故意破壞或毀損大學財產」規例。委員會認為，何俊謙應肩負起不當行為的後果。

理大向涉及民主牆風波紀律聆訊的學生發出裁決結果，前學生會外務副會長鄭悅婷（左一）及校董會本科生學生代表李傲然（左二）均被判被判社會服務令，而前學生會會長林穎恒（右二）被勒令即時停學一年。（資料圖片／羅君豪攝）

理大民主牆被貼上「香港獨立」 校方紅紙遮蓋觸發風波

去年9月底，因應2014年雨傘運動4周年，理大學生會將校內半幅民主牆劃為「連儂牆」，讓同學以便條留言，其後有人貼上「香港獨立」的標語，校方遂要求學生把民主牆還原至原來的模式，並以紅紙遮蓋「連儂牆」，後有人把紅紙撕毀。

時任理大學生會會長林穎恒指，多次要求校方解釋及對話不果，遂於10月4日與學生校董李傲然、碩士生何俊謙等人到校長辦公室樓層，拍門要求管理層交代「連儂牆」被校方釘上紅紙一事。

其後沈岐平及莫志明二人現身調解，勸喻同學離去，沒有具體回應學生質問，僅稱待10月6日時再回應。雙方爭持不下，沈岐平及莫志明嘗試離開，期間與學生發生碰撞，其中沈岐平及林穎恒同時倒地，另有一名保安員亦跌倒在地。而何俊謙在阻擋二人離開時，莫志明就「突然腳軟」，以手掩蓋膝蓋，學生連忙把他扶起，莫重新站立後又帶笑輕拍何的肩膊，指「我原諒你」。