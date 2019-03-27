茶果嶺村共有475間登記寮屋　本年中將開展發展研究

政府於1982年開始為全港寮屋進行登記，根據發展局局長黃偉綸今日（27日）向立法會提交的書面回覆，現時九龍東三個寮屋區內，包括竹園聯合村、牛池灣村及茶果嶺村，共有790個的已登記寮屋數目；當中以茶果嶺村的數量最多，達475個。而政府將於今年年中先就茶果嶺村的長遠發展用途及發展規模展開研究。

政府於1982年開始登記全港寮屋。(資料圖片）

立法會議員胡志偉今日（27日）就九龍東有的寮屋區發展計劃，向發展局局長黃偉綸作書面提問。當中提及即竹園聯合村、牛池灣村及茶果嶺村仍尚待重新發展，要求當局交待寮屋數目及相關的規劃詳情。

發展局局長黃偉綸於書面回覆中提及，根據1982年進行的寮屋登記記錄，現時竹園聯合村、牛池灣村及茶果嶺村內的已登記寮屋數目分別約為 49、266及475。

他稱，早前已在牛池灣村內預留一幅被劃為「政府、機構或社區」土地興建社區會堂，政府目前未有有計劃改變用地的預留用途；而民政事務總署會因應牛池灣區內的整體規劃、發展進度和人口水平，適時跟進興建社區會堂的規劃工作。

早前政府擬斥資160億元興建「T2主幹路」及「茶果嶺隧道」，不過當時稱有關工程並不涉及收回或清理私人土地。

他又指出，當局計劃先在今年年中就茶果嶺村的長遠發展用途及發展規模展開研究，其後再適時就為竹園聯合村和牛池灣村作發展研究。他強調需要待研究完成後才可確定用地的發展用途，及可興建的單位數量。