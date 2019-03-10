將藍隧道爆破震裂寮屋　茶果嶺村民批政府包庇禮頓監測指數搬龍門

將軍澳藍田隧道於2016年展開動工，由「禮頓建築(亞洲)」（禮頓）及「中國建築」聯營承辦相關工程，工程預算約151億港元。一眾茶果嶺村寮屋居民月前揭露，住所受鄰近禮頓的爆破工程影響，出現裂縫、石屎剝落及沉降等問題。居民今（10日）再指，問題不但持續，爆破工程更是變本加厲，「成道牆甩咗出嚟！政府話打官司都無用，震盪指數都冇超標。」村民指對土木工程拓展署回應感到失望，懷疑政府包庇禮頓。

將軍澳藍田隧道（將藍隧道）為一條4.2公里的雙線雙程行車路，連接將軍澳及西九龍，東端連接將軍澳寶順路，而西端則與啟德發展建議的T2主幹路連接，其中大約2.6公里為隧道。核准工程預算約151億港元，於2016年末動工，並預計在2021年竣工。

將軍澳－藍田隧道預計於2021年竣工。（立法會文件）

現時茶果嶺共有500間寮屋，有約2至3,000人居住，一眾茶果嶺居民今日（10日）表示，工程自2016年開展以來，已有過千次爆破，住所持續受爆破工程的震動影響，牆身出現多道裂縫，更有石屎剝落的情況。因此居民提出訴求，要求禮頓減低工程對居民的影響，並促請土木工程拓展署負起監察的責任，保障居民安全。

茶果嶺村村民在寮屋村外掛起橫額，斥禮頓爆破工程影響居民，漠視民意。（廖俊升攝）

居民羅先生表示，早於未動工之前，已經與土木工程拓展署會面，當時署方指會有專業團隊處理，並不會有問題；而動工之後，每當進行爆破工程，他即感到數秒巨震，家中牆壁隨之出現裂縫，石屎亦見剝落。「政府無兌現承諾，只係話唔關佢哋事，又話檢查過係安全，不斷耍我哋，帶我哋遊花園。」羅先生表示，當問題發生，政府卻一直迴避，並不正視，有包庇承建商禮頓之嫌。

每當進行爆破工程，居民便要擔驚受怕。一家五口、住在茶果嶺數年的黃太指，家中牆壁剛剛翻新了一年，又再因工程震動，處處留痕，而工程更影響了她們一家的日常作息，「一震就成間屋都識郁，枱凳同雪櫃都震。聖誕節之前震嗰吓，小朋友瞓咗都嘈醒。」

居民稱，承建商會於每家安裝震動監測器，並曾指「震盪指數」超出5時，即超出可接受水平。黃太表示，承建商曾派員到訪安裝監測器，然而她今年1月9日發現監測器所錄得「震盪指數」數字超過5時，承建商卻以「擺錯位」為由，重新安裝監測器於別處，先前錄得的數字則不作參考。「（震盪指數）試過2點幾、3點幾，但佢（承建商工程師）話唔超過5就唔驚。到2019年1月，佢又嚟測試幾日，1月9日測到5點幾，點知佢哋就唔認數，話嗰個位置擺得唔啱。」

黃太稱居民難以追討賠償，故不會要求太多，純粹希望減輕工程對居民的影響，並希望政府承擔保障市民安全的責任。「唔會追賠償，土木工程拓展署又話唔關佢哋事，仲話打官司都無用啊，數據都冇超標。（我哋）只係想盡量減少工程對我哋嘅影響。」

黃太（中）批評承建商隨意更改監測指數準則，不願承擔責任。（廖俊升攝）

蕭女士一家自60至70年代起住在茶果嶺寮屋，她表示雖然多年來也曾有其他爆破工程，但情況未試過如今次嚴重。「2017年尾有一次好大震動，剝落一塊大石屎，曾經接觸過禮頓，禮頓都有派義工隊嚟維修。」然而她批評承建商只不斷作維修，沒有正視問題根源，「上個月（屋外）成道牆甩咗出嚟」。村民曾經和土木工程拓展署人員開會，蕭女士對政府回應感到失望，「佢話打官司都冇用」，令她感覺政府「偏幫禮頓」。

記者就事件向發展局及禮頓公司查詢，局方截稿前未有回應，禮頓回覆指拒絕回應事件。

蕭女士質疑震動監測指數不可信，出事才說「擺錯位」，與政府人員會面時感對方有「偏幫禮頓」之嫌，「政府話打官司都冇用」。（廖俊升攝）