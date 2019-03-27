李嘉誠主禮慈山寺開光典禮：以「八正道」寓香港精神

慈山寺今日（27日）舉行慶祝開光典禮暨慈山寺佛教藝術博物館啟用儀式，長和系創辦人李嘉誠以基金會主席身分出席，去年正式退休的李嘉誠致辭時，以佛教八正道寓香港：「正見正思維、正語正業、正命正精進、正念正定，與香港精神的承傳相應，亦是我們香港故事的中流砥柱。」

李嘉誠表示，一生最重要的決定是成立基金會。（梁鵬威攝）

李家誠：一生最重要的決定是成立基金會

李嘉誠表示，一生最重要的決定是成立基金會。他最喜歡的佛偈是《金剛經》內的「一切有為法，如夢幻泡影。」即以無執的出世精神化為精極入世行動，對他而言，佛教哲理為他導航、渡過憂慮、恐懼和變遷。

他指，把握好立身處世是一門藝術：「我是誰？」、「我應該怎樣活著？」、「怎樣有美好未來？」，最艱難的問題是「我們如何共同前進，促進人類繁榮？」沒有「演算法」能解決生命中深刻的議題。

行政長官林鄭月娥今日出席慈山寺開光典禮。（梁鵬威攝）

林鄭月娥：香港有百萬名佛教徒

行政長官林鄭月娥、中聯辦主任王志民亦有出席主禮。林鄭月娥致辭時表示，佛教是香港主流宗教之一，有約100萬名信徒，她指，獲朋友告知，來到慈山寺會滌淨心靈，在莊嚴清淨的環境中，能向市民及旅客弘揚文化，發揮慈悲精神造福社會。她指，該博物館集結傳統文化及藝術，能夠見證落成「感到特別欣慰。」

另外，李澤鉅及李澤楷亦有份主禮今日典禮。並有多位名人到場，包括英皇集團主席楊受成、前警務處處長曾偉雄、港鐵主席馬時亨。

中聯辦主任王志民、李澤鉅及李澤楷亦有份主禮今日典禮。（梁鵬威攝）

觀音像底座達2.4萬平方呎設博物館

李嘉誠基金向慈山寺及博物館捐款30億元。籌建博物館用了3年時間，觀音像底座面積達2.4萬平方呎，設有博物館及用於講學及佛教活動室。

博物館內有100尊佛菩薩藏品，另外輪流展出43卷敦煌手抄經，展品選取原則是可以展示佛教的漢傳、藏傳、南傳，均是由李嘉誠個人捐贈或是由基金會購入，將在博物館永久存展。

博物館內有100尊佛菩薩藏品，另外輪流展出43卷敦煌手抄經，展品選取原則是可以展示佛教的漢傳、藏傳、南傳。（梁鵬威攝）

林鄭疑避與王志民握手

幾位主禮嘉賓去到博物館門口剪綵，心情不錯的李嘉誠先捉住王志民隻手，跟住想伸手握林鄭的手，似是讓二人握手，王志民已遞出手，惟林鄭無動於衷，繼續垂低手。

李嘉誠回應傳媒問題時表示，會有機會再同大家見面，笑容滿面講博物館內有百多件收藏品，每件都是他喜歡的，但問到政治及經濟議題，如近期引起商界憂慮的逃犯條例修訂，李嘉誠表示不回應，並轉身走，返回博物館內招呼賓客。