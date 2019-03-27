通訊局要約指配26及28吉赫3間電訊商　4月起作首批5G服務

香港即將進入5G時代。通訊事務管理局辦公室今（27日）公布，要約指配26及28吉赫頻帶內合共1,200兆赫頻譜，予中國移動香港、香港電訊（HKT）及數碼通3家流動網絡營辦商，各獲行政指配400兆赫頻譜，並於4月起作首批5G服務。

通訊事務管理局辦公室今（27日）公布，就26及28吉赫頻帶內合共1,200兆赫頻譜，指配予中國移動香港、香港電訊（HKT）及數碼通。（資料圖片 / 江智騫攝）

通訊局於去年12月13日決定將26及28吉赫頻帶內4,100兆赫頻譜，編配作流動服務，並以行政方式指配。

通訊局今（27日）表示，共接獲三間電訊商，即中國移動香港、香港電訊及數碼通提交申請26及28吉赫頻帶內的5G頻譜，今日公布各獲行政指配400兆赫頻譜，並於今年4月起作首批5G服務，在有高流量需求的室外及室內地點，提供高容量的傳送。然而，該段頻譜因穿透力不理想，難以入屋，僅能作熱點式覆蓋，3香港上月曾宣布，不會申請該頻帶頻譜。

商務及經濟發展局早前決定，除非該等頻帶內有75%的頻譜被指配或佔用，否則不會徵收頻譜使用費。通訊局指，由於是次擬指配的頻譜總量少於26及28吉赫頻帶內頻譜總量的75%，電訊商無須繳付頻譜使用費。此外，電訊商須繳交履約保證金及相關牌照費，才會獲指配有關頻譜。