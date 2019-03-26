【專訪】5G戰如箭在弦　數碼通不急「搶風頭」︰掌握好技術更重要

談到近年熱話的5G技術，這套新一代通訊技術傳輸速度驚人。有報道指，在理想情況下，傳輸速度可做到4G的10倍以上，以配合物聯網（IoT）及無人駕駛汽車的發展。 本港電訊龍頭之一的數碼通（0315）近年亦為迎接5G浪潮密鑼緊鼓，未來將進行5G實地測試，亦有意參與政府日後的頻譜拍賣。公司指，香港電信商發展5G，不用根據國家任務去走，所以營運策略會較實際，相信明年下半年有關技術將會在香港面世，惟數碼通並不急於「搶風頭」，成為本港第一間推出5G的公司，反而是掌握好技術，等待市場有足夠配套，才會大力推進。

數碼通總裁葉安娜（Anna）指，香港電信商發展5G不用跟隨國家任務，料公司明年下半年推5G。（張浩維攝）

電訊商要研究如何將5G變為市場化

好像開車過海要經過海底隧道，電信商就要有相關頻譜才能推5G。雖然香港市民現時仍未能使用到有關服務，但市場上的技術上已逐漸成形。因為政府已經用指配形式分派5G高頻段（26至28GHz）頻譜予中國移動香港、香港電訊﹙6823﹚及數碼通﹙0315﹚，其特性是傳送速度快惟穿透力較弱，用於支持大規模公共移動服務，並已進行實地測試，為將來應用做好準備。

數碼通總裁葉安娜（Anna）坦言，這次5G開發與過去4G、3G等網絡是息息相關，因為每次建網都要累積經驗，加上政府近年大力推動智慧城市，建立5G是事在必行，幸好減價戰暫告一段落，讓公司留力投資到5G。

公司科技總監鄒金根（Stephen）續道，預計5G投資額與當初建4G的時候相若，近日將進行5G （高頻段加中頻段）實地測試，為推出到市場作準備，料明年下半年將推有關服務，「我們的角色是如何將技術變成市場化。因為5G這套技術在實驗室可以做到很厲害，但到市場就另一回事，我們要考盧不同場境要如何應用。」

科技總監鄒金根（Stephen）提到，電訊科技在市場與實驗室的應用是兩回事，電信商要分配資源應用到市場。（資料圖片）

搞5G不是國家任務 不認為香港落後

5G分為高、中、低頻，效果各有不同。有電信商曾解釋，如使用5G高頻段的基站，信號覆蓋範圍就如同一個路由器。由於覆蓋範圍太細，於樓宇滲透不理想，加上市場上仍未有充足的流動裝置配合高頻段，所以未必協助電訊商大規模推廣5G。而中頻（3.5GHz）則相反，信號覆蓋範圍較廣，適合協助5G於社會上大規模使用。政府暫定該頻段於今年第3季以拍賣形式批出，可以說中頻頻譜批出後，將成為電信商大規模推廣5G之時。

數碼通指出，除了設備上的投入，亦要向政府支付頻譜費，所以投入成本巨大，但投入與回報暫未「有數得計」，因為業界仍未就 5G 業務模式的經濟效益達成共識。「在我們這一行是沒有辨法，電信商要冒險投資去行第一步建立5G。假設你建立不到順暢網絡，就好難令其他使用者開發新東西，到5G真正成熟的時候，你就慢對手（電信商）一步。」Stephen道。



雖然香港總被戲稱「落後」，但Anna明言香港在5G發展上，不算行得好慢，「其實歐洲有好多地方通訊技術不算很發達，還在用3G，而日本因為明年搞奧運會，年中才會有一小地區用到5G。香港不是依據國家任務去搞5G，所有電信商可以好實際去做，（數碼通建網）前期工作都好重要，其實好多時第一個推出的都不是最好，更重要是掌握好技術，以及市場有足夠配套，到市場有需求才大力推進。」

數碼通看好醫療、建築、零售、物業管理（私人、商業樓宇）、酒店旅遊以及物流運輸與5G結合能引伸出較大商機。（資料圖片）

需求方面播種

但說來說去，5G究竟有何用處？技術上來說，5G具有低延遲和高傳輸速度、頻寬的特性，在理想情況下，傳輸速度可做到4G的10倍以上，以配合物聯網（IoT）及無人駕駛汽車的發展。除了提供智能家居產品，對應香港的環境，Anna早前對媒體指，較看好醫療、建築、零售、物業管理（私人、商業樓宇）、酒店旅遊以及物流運輸六大行業與5G結合會引伸出較大商機。

數碼通除了在5G供應作努力外，亦在需求方面播種，增加市場使用5G的可能性。去年以「智能酒店」及「智能家居」為主題，與新落成酒店或服務式公寓合作，向客戶提供自助「Check-in」及「Check-out」等服務。她曾表示，最快今年推出有關服務，而且該服務會以持續收費模式，向酒店收取費用。