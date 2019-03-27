【港鐵撞車】港鐵成立調查委員會　邀理大、科進專家提供意見

港鐵上周發生列車相撞事故，港鐵事後表示會成立調查委員會，以找出事故起因及提出善措施。港鐵今日（27日）表示，已委任車務總監劉天成及技術工程總監顏永文，共同擔任委員會主席，並邀請4名來自本地及海外的外間專家為委員會提供意見，包括理工大學協理副校長（學術支援）何兆鎏，以及3名來至科進集團的本地及海外專家。

港鐵本月發生相撞事故。（資料圖片）

港鐵又稱，委員會包括7名分別來自港鐵車務處、技術工程處和策略、創新及科技處的資深人員，以協助調查工作。至於4名專家，分別為理工大學協理副校長（學術支援）何兆鎏、科進技術主任和副技術總監Gab Parris、科進系统保證技術總監Peter Sheppard，以及科進中國區基礎建設總監王志威。

港鐵表示，委員會將全面審視事故，包括確立事故經過及事後的相關情況、找出事故成因，以及檢視「通訊為本列車控制技術」新系統的相關設計。另外，委員會亦會提出改善措施，防止相近事件發生，並就新系統更新計劃提出提升建議。港鐵會以三個月內向政府提交調查報告為目標，調查期間所有「通訊為本列車控制技術」系統的列車測試會繼續暫停，直至確定事故成因。

港鐵行政總裁梁國權先生表示，非常關注事件，並就事故再次表示歉意，同時感謝乘客的體諒和配合。

翻查資料，科進是一間工程顧問公司，總部設於加拿大滿地可，業務包括運輸基建、物業樓宇、環境能源、工業資源等，當中亦有參與中國高鐵系統。另外，2017年時，港鐵觀塘線曾發生信號系統故障，事故延續10小時，之後港鐵成立高級別檢討委員會，當時委員會的4名獨立專家顧問，同樣為何兆鎏，以及3名科進專家。

此外，本月在香港舉行的「2019年亞太鐵路大會」，科進亦有人員參與，當中包括是次顧問之一的王志威