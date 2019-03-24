【港鐵故障】27日5宗服務阻延　列車相撞40年來首見

港鐵欣澳站附近架空電纜今日凌晨（24日）發生設備故障，車頂集電弓受損導致服務延誤，東涌線及機場快線均受嚴重影響，到今日(24日)早上10時左右才恢復正常，服務暫停前後合共約5小時。 連同今次故障，港鐵在不足一個內，竟然已發生5次大大小小的故障延誤，其中上星期的兩列車相撞事故，更是通車40年來首次，港鐵服務可說是事故頻生、「愈爆愈大鑊」。

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27日內多次延誤 撞車震驚全港市民

2月26日下午4時許，機場快線奧運站及荔景站附近，由於有外來物影響架空電䌫，需要工程人員清理，機場快線整體車程（總站至總站）預計較平日多約5分鐘。香港站及九龍站的市區預辦登機手續服務，亦一度由平時的90分鐘，延長至120分鐘。

至3月11日傍晚下班時間，港島線一列列車由柴灣站前往堅尼地城方向期間，因行車不暢順要以慢速行駛，整體車程比平日長5至10分鐘；3月14日晚上11時許，東涌線香港站附近信號系統發生故障，來往香港至九龍的列車出現延誤，至凌晨回復正常。

3月18日，港鐵在測試新信號系統期間，兩列無載客列車在中環站附近的交叉位「渡線」相撞，導致1名車長受傷，是港鐵通車40年來首次撞車事故。受事件影響，荃灣線來往金鐘站和中環站的路段服務暫停，直至3月20日凌晨，損壞的列車才移離主行車綫，才可恢復服務。目前事故原因仍待深入調查。

2016年10月的機場快線延誤事件，同樣擾攘近5小時，當時九龍站接駁巴士站頭出現長長人龍。（資料圖片/蔡正邦攝）

機鐵服務受阻近5小時 近年亦屢次發生

今次的機場快線故障，發生於凌晨接近收車時間，直到今早近6時原定開車時間，仍然無法恢復服務，至早上10時許服務才回復正常，前後合共接近5小時。事實上，近年機場快線亦發生過類似規模的故障延誤。

2016年10月14日早上約8時半，欣澳站附近由於供電系統故障，有架空電纜設施故障，該站來往東涌站列車中斷，機場快線全線癱瘓接近5小時，至下午1時10分才回復正常。

至於其他和機場快線有關的服務延誤，包括去年5月1日上午，由於行李處理系統出現機件故障，機場快線九龍站的市區預辦登機服務暫停逾一天，至翌日下午5時左右才恢復正常，歷時約30小時。

2015年10月23日，一艘躉船駛經汲水門大橋時疑與大橋碰撞，導致大嶼山對外交通一度中斷，整條青嶼幹線癱瘓兩小時，東涌線及機場快線同樣受影響。