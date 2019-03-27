廉署起訴3名及時雨信貸員工及1名拍賣公司董事　拍賣丁屋涉詐騙

廉政公署今日（27日）落案起訴3名及時雨信貸公司現任和前任高層人員，以及一名拍賣公司董事，控告他們在一項涉及底價為400萬元的新界丁屋拍賣中，涉嫌串謀詐騙有興趣買家。各被告將於星期五（29日）在九龍城裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署今日（27日）落案起訴3名財務公司現任和前任高層人員，以及一名拍賣公司董事，控告他們在一項涉及底價為400萬元的新界丁屋拍賣中，涉嫌串謀詐騙有興趣買家。（資料圖片）

4名被告分別為33歲及時雨信貸有限公司（及時雨）高級貸款主任黃麗敏、49歲及時雨及時雨經理孫立基、44歲及時雨前助理總經理戎文碧，以及54歲環亞物業拍賣有限公司(環亞)獨資董事兼股東曾傑俊。4被告被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

案情指，新界西貢大埔仔村一間丁屋的業主從及時雨中取得多筆貸款，並以該物業作為抵押品。該業主於2015年3月離世，自此沒有向及時雨償還貸款。及時雨因此收回有關物業。而及時雨與環亞於2017年1月24日達成協議，環亞獲委託以公開拍賣方式出售該物業，底價為400萬元。

3名時雨信貸有限公司被告被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。（Google Map截圖）

控罪指被告黃麗敏、孫立基、戎文碧及曾傑俊涉嫌於2017年2月2日至23日期間一同串謀，以及與其他身份不詳人士串謀詐騙某些為買賣該物業而會出席拍賣會的人士，即有興趣的買家。4被告涉不誠實地向該些有興趣買家虛假地表示他們購買該物業的要約價未符底價、誘使該些有興趣買家放棄競投有關物業，並致使該物業以400萬元的價格售予被告黃麗敏。

廉署調查發現，有興趣買家於2017年2月15日舉行的拍賣會，曾先後出價4次或5次，而其中一名有興趣買家最後出價高於400萬元，惟曾傑俊將有關物業從該次拍賣會中收回。各被告已獲廉署准予保釋，以待星期五應訊。