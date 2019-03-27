政府擬就中區軍用碼頭立法　簡化開放手續公眾入內毋須「門票」　

政府於2013年修訂中環分區計劃大綱草圖時，將一段150米長、面積約0.3公頃的休憩用地修訂為軍事用地，撥歸解放軍駐軍作軍用碼頭。當時政府曾承諾於非進行軍事用途時，將會開放碼頭予公眾使用。 根據保安局向立法會提交文件，政府建議就軍用碼頭的運作立法，建議將碼頭四座建築物列為「禁區」，而其餘範圍則以不影響防務工作的前提下，開放給公眾使用，並會簡化開放手續。

政府於2013年將一段150米長、面積約0.3公頃的休憩用地修訂為軍事用地。（資料圖片）

中區軍用碼頭位於中環海濱長廊其中一幅核心地段，政府於2013年將其撥歸解放軍駐軍作軍用碼頭用途。根據保安局向立法會提交的文件，當局稱為給予中區軍用碼頭適當的法律保護，認為必須為碼頭及周邊的情況進行立法工作。

現時軍用碼頭仍被圍封。（資料圖片）

簡化開放手續 毋須預先派門票

當局指出中區軍用碼頭應與其他軍事用地一樣，被劃成為「禁區」範圍。當中碼頭上四座一層高的建築物，因防務運作需要而不能對外開放，於所有時間不容許未獲駐軍批准的人士進入。

而碼頭的餘下範圍，則於不影響防務工作的前提下，考慮開放予公眾使用。政府將會通過修訂《受保護地方令》，駐軍將來可基於其需要聘任「特派守衛 」，以協助保護碼頭設施。屆時將可簡化開放手續，毋須預先派發門票。不過，保安局未有詳細解釋開放詳情，包括時段等。

政府建議將修訂《受保護地方令》，以便日後簡化開放手續。（立法會文件）

設立「限制停留區域」及「限制進入區域」

至於海上範圍，政府會將碼頭對出海面的範圍設為「限制進入區域」，限制未經批准的船隻進入；而「限制進入區域」外的範圍將設有緩衝之用的「限制停留區域」，船長少於60米的船隻可不間斷航行通過，但不得停留。當局稱，區域範圍照顧駐軍的防務需要，同時不影響九號和十號公眾碼頭的運作。

當局計劃於本立法年度內，提交法例修訂建議予立法會，並於立法工作完成後，將碼頭正式移交予駐軍。