市建局推「優化升降機資助計劃」　本周五起接受首輪申請

特首林鄭月娥於2018年《施政報告》中提及，以25億元推出「優化升降機資助計劃」。市建局與發展局今日（27日）就計劃簽訂合作備忘錄，並將於本周五（29日）起接受首輪申請，截止申請日期為7月31日。

市建局與發展局就計劃簽訂合作備忘錄。（市建局提供圖片）

每部升降機資助上限50萬

於市區的私樓或商住用途樓宇，若於2017至2018年度單位平均應課差餉租值每年低於16.2萬，而新界區則需要低於12.4萬，而同時樓宇內的升降機尚未配備任何或所有「必須的安全裝置」，便符合計劃的申請資格。

成功申請的個案可獲得工程費用的六成資助，上限為每部升降機50萬元。而年滿60歲或以上的合資格長者自住業主，則可獲全數資助，每個住宅單位上限為5萬元。

行政長官林鄭月娥於新一份施政報告中，宣布推出「優化升降機資助計劃」。（資料圖片）

合資格的業主可於本周五(29日）起提交申請，表格可於「樓宇復修平台」 網頁下載，或於市建局辦事處索取。申請者可於網頁提交申請，或以郵寄、親身提交方式交回市建局。截止申請日期為2019年7月31日，若業主未能於首輪申請期內提交申請，可參與稍後推出的第二輪申請。