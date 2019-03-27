【麻疹爆發】機場21歲員工打兩針都中招　醫生：染病仍有局部免疫

本港今日再增4宗麻疹個案，令累積個案增加至30宗。當中一名於一號客運大樓McCafe工作的21歲女子，麻疹疫苗接種紀錄顯示，她曾經接種兩劑麻疹疫苗。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，市民不用特別擔心，人們對疫苗的反應或因人而異，即存在「生物差異」，導致身體未有出現抗體。但要留意若身邊有高危人士，如1歲以下幼童，市民必須避免自身成為傳播工具。

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今日公布的4宗個案中涉及一名21歲女子，她於機場1號客運大樓8樓的McCafe任職，過往健康良好，她於3月22日發燒並於3月25日出疹，她於同日向私家醫生求醫，以及到天水圍醫院就診並轉送至屯門醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，衞生署指她已接種兩劑麻疹疫苗。

一名於機場ＭcCafe工作的21歲女員工確診麻疹，她已接種兩劑麻疹疫苗。（資料圖片）

打兩針有97%保護力

梁子超表示，注射一針麻疹疫苗有93%保護力，接種兩針則有97%保護力，他表示注射兩針疫苗並不等於完全免疫，「有部分人因為生物差異，所以無抗體出現」。梁指出，這是已知情況，提醒市民毋須過分擔心，因為已接種疫苗的市民即使感染麻疹，亦會有局部免疫，他們的麻疹病徵會相對輕微。

雖然病情輕微，梁子超提醒市民要避免成為傳播工具，應注意個人衞生，若身邊有高危人士，即1歲以下幼兒的照顧者，如家長及外傭應注意自身是否已接種疫苗，減低成為傳播橋樑的風險，以免傳染嬰幼兒。

梁子超又指，世衞曾建議高危地方的小童可提早至6至11個月開始接種麻疹疫苗，但這類兒童需接種共三針疫苗，他強調本港的疫苗覆蓋率高，沒有必要跟隨此做法。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超提醒市民毋須過份擔心。（資料圖片／譚威權攝）

為何接種兩劑疫苗仍然受到感染？醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢解釋，接種兩劑疫苗後的保護力為97%，即100人內仍有3人可受感染；強調疫苗是最有效的預防措施。

曾德賢​：95%市民都接種兩劑疫苗，社區大爆發機會不大

曾德賢續稱，麻疹是一種高傳染性的疾病，一個染病的人士可以將病毒傳染給12至14名人士，但本港95%的市民都接種兩劑疫苗，相信社區大爆發機會不大。但他難以估計機場個案會否繼續上升，僅指機場人流眾多，也難以得知他國人士是否接種麻疹疫苗。

另外，衞生署建議提前至18個月為嬰兒接種第二劑麻疹疫苗，曾德賢指建議是控制社區爆發的措施。他表示，由於母體抗體會影響疫苗效能，故會安排嬰兒滿一周歲才接種第一劑麻疹疫苗，第二針一般在小學一年級才接種加強保護力；但在麻疹爆發情況下，部分國家會提前至18個月接種第二劑以短時間提高保護力。