【麻疹爆發】累計11宗個案屬機場工作員工　逾2900人已接種疫苗

衞生防護中心今日（27日）公布5宗個案，當中包括昨日（26日）香港海關公布一名28歲機場海關人員個案，本港至今錄得的30宗個案中，11宗個案涉及機場工作員工。 此外，兩宗個案患者，43歲男子及8個月大男嬰曾分別於病毒潛伏期到日本及泰國。 中心發言人指，機場疫苗接種站今日（27日）截至下午5時為885人接種麻疹疫苗，累計已為2916人接種。中心亦已設立熱線（2125 1122）供市民查詢相關資訊，每日上午9時至下午5時45分運作。截止今日下午5時，熱線共接獲1458個查詢。

衞生防護中心公布，截至今日（27日）下午四時，共錄得3宗涉及機場工作人員的麻疹個案（其中一人是昨日已獲悉的海關人員），病人分別為2男1女。首宗個案涉及一名28歲男子，為機場海關人員，過往健康良好，於3月22日出現發燒，並於23日開始出疹。他同日向私家醫生求醫，及到東區尤德夫人那打素醫院就診並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，該名病人報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。

第二宗個案涉及一名31歲男子，為港鐵機場站職員，過往健康良好，於3月20日出現發燒，並於3月23日開始出疹。他同日向私家醫生求醫，以及到博愛醫院就診並被轉送屯門醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。

第三宗個案涉及一名21歲女子，為機場1號客運大樓8樓McCafe的職員，過往健康良好，於3月22日出現發燒，並於3月25日開始出疹。她同日向私家醫生求醫，及到天水圍醫院就診並轉送至屯門醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，她已接種麻疹疫苗，於病毒潛伏期或傳染期均沒有外遊。

另外兩宗麻疹個案，在潛伏期均有外遊紀錄。個案涉及一名43歲男子，過往健康良好，於3月13日出現發燒，並於3月17日開始出疹。他於3月14日到私家診所求醫，於3月17日及18日到聖保祿醫院就診並於18日入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定並已經出院，接種麻疹疫苗紀錄不詳。他於潛伏期曾到日本，病毒傳染期則沒有外遊。



另一宗個案涉及一名8個月大男嬰，過往健康良好，於3月17日出現發燒，並於3月20日開始出疹。男嬰於3月17日及20日分別被帶往私家診所就診，於3月21日往威爾斯親王醫院就診並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定。男嬰因只有8個月，中心指他仍未適合種麻疹疫苗，男嬰於潛伏期曾到泰國曼谷、華欣，病毒傳染期則沒有外遊。

▼麻疹防治懶人包▼

+ 7 + 6 + 5

中心表示，根據病人提供的資料，所有個案的病人於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人。相關家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。中心指，機場的麻疹疫苗接種安排是為了保障於機場工作並對麻疹未具備免疫力的人士，主要目標員工群組為：



（1）在外地出生或一九六七年至一九八四年在本港出生；及

（2）沒有接種兩劑麻疹疫苗；及

（3）未曾感染過麻疹的人士

即日起至三月二十九日，機場麻疹疫苗接種站的安排如下：



中心發言人指，會繼續留意及檢視機場工作員工接種麻疹疫苗的情況，並會與機場管理局保持密切聯繫，研究進一步加強接種安排，亦會適時公布3月29日後的安排。而疫苗接種站今日（27日）截至下午5時為885人接種麻疹疫苗，累計已為2916人接種。中心亦已設立熱線（2125 1122）供市民查詢相關資訊，每日上午九時至下午五時四十五分運作。截止今日下午五時，熱線共接獲1458個查詢。