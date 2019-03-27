數人合謀搶劫1 隻勞力士錶　3人認罪候判　官質疑每人可分多少

數名男子涉嫌聯絡一網上賣家，聲稱看中他一隻20萬的勞力士錶，惟相約見面時卻施以胡椒噴霧，強搶手錶，惟最終被捕。其中3男早前承認搶劫罪，案件今（27日）在高等法院判刑，法官指多名被告均案底纍纍，而他們多人合作只為搶一隻勞力士錶，質疑每人可以分得多少，把案押後至4月29日判刑。

3名被告：吳祖軒、潘俊達、范秀良，在高等法院承認一項搶劫罪。（資料圖片）

兩被告「案中案」後獲釋

3名認罪的被告：吳祖軒，28歲；潘俊達，30歲；范秀良，47歲，承認於2017年4月14日在南洋中心搶劫姓姚的男子一隻手錶。

同案原另有兩名被告宋福和賈愷林，二人均不認罪，並爭議部份警誡口供，及手機通話是否適合作呈堂證供，法庭曾進行「案中案」程序，最後裁定兩被告兩項證據均不適合呈堂，控方最後亦決定不再起訴宋和賈。

官認為證物警員口供存疑

據悉，有警員起初供稱是在警誡宋後才檢取其手機，惟他在盤問下改稱，是警誡前檢取手機。據了解，宋福和的手機有和某些被告的通話紀錄；另一名警長亦承知賈擔心母親的生計，故在拘捕賈時，出於同情而勸告對方「合作、坦白」便毋須擔心。法官認為處理證物的警員證供有問題，不接納相關證供。

3名認罪被告案底纍纍

庭上早前透露，認罪的被告中，吳有3項案底，並曾就一宗縱火案被判入獄4年，潘則有9項案底，當中包括搶劫和盜竊，去年5月才獲釋；范則有21項案底，其中17項與盜竊有關。辯方亦承認3名被告案底纍纍。

法官直指潘為本案主腦，在干犯本案後數個月又再干犯另一案件，而吳則在本案發生前犯下縱火案。法官又質疑為本案會轉介至高等法院處理，又要求得知該縱火案詳情及律政司的解釋。

3名認罪被告案底纍纍

庭上早前透露，認罪的被告中，吳有3項案底，並曾就一宗縱火案被判入獄4年，潘則有9項案底，當中包括搶劫和盜竊，去年5月才獲釋；范則有21項案底，其中17項與盜竊有關。辯方亦承認3名被告案底纍纍。

法官直指潘為本案主腦，在干犯本案後數個月又再干犯另一案件，而吳則在本案發生前犯下縱火案。法官又質疑為本案會轉介至高等法院處理，又要求得知該縱火案詳情及律政司的解釋。

曾向事主施胡椒噴霧

案情指，事主接到訊息得知有人看中他在網上放售的一隻價值20萬元勞力士手錶，雙方談好價錢後相約在南洋中心交易。事主當日與友人一起赴約，范自稱為買家並要求驗貨。此時吳突然跑出向事主及其友人噴胡椒噴霧，范乘機搶走手錶，並有一私家車駛至接應范逃走，吳逃走時被途人制服。范及後將搶來的手錶交予潘。

案件編號：HCCC220/2018