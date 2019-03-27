【國泰收購香港快運】交易公布前　HK Express空服員加薪最多6.7%

國泰航空今日（27日）宣布，將斥資49.3億元收購香港快運﹙HK Express﹚全部股權，交易預計今年底或之前完成，屆時香港快運將成為國泰的全資附屬公司。 有香港快運員工向《香港01》透露，在交易公布前，公司前天（25日）宣布，4月1日起將上調員工津貼，機艙服務員的飛行時薪將按小時計加4.5%至6.7%。香港快運回覆《香港01》表示，公司管理層按照公司政策，進行年度員工加薪。

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快運空中服務員加薪後 時薪仍與國泰有距離

根據香港快運向員工發的通告，公司評估過業務增長、整體經濟情況後，將於今年4月增加員工「生產力津貼」（productivity allowance）。空中服務員時薪首100小時增至80元，大約增6.7%；飛行時間多於100小時，但少於140小時，則每小時增5元，至115元，加幅約4.5%；至於多過140小時，每小時增10元，達至160元，上升6.7%。另外，機艙座艙長及高級座艙長的時薪同樣會上升，同樣是按時數加5至10元不等。

有香港快運員工表示，現時平均每月飛行時數約70至100小時，連同底薪每月平約1.8萬至2萬元薪金。換言之，加薪後即每月可能多350至500元薪金。

但與國泰相比，香港快運的時薪仍有一段距離，國泰空中服務員工會主席胡綺薇指，現時國泰空中服務員每飛行時數有130元；起飛前的職務亦有65元，而且又有站外津貼，不過實際薪金，需視乎確實飛行時數及工作。

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廉航機上服務較少 培訓期亦較短

國泰為傳統航空公司，香港快運則為廉航，兩者雖同為航空公司，但服務不盡相同，其培訓亦有異。胡綺薇表示，現時國泰培訓約2個月，當中除了教導航空安全，亦會講解如何服務客人。她表示，民航處對安全有一定規定，相信前者的培訓，每間航空公司都相近。至於後者，她表示廉航的服務較少，相信其客服培訓亦相應較少，國泰在兩個月的培訓期間，會教授對客禮儀、上餐等，另外亦會模擬各種航班上可能出現的突發情況。

香港快運員工則表示，職前培訓約一個月，時間較國泰短，但同樣包括航空安全，以及如何服務客人。他認同，前者安全方面與其餘航空公司，但待客方面，則與國泰不同，因為公司的餐飲服務都需額外點餐，按客人需要收費，並不如傳統航空包「飛機餐」，故培訓時會教導售賣食物的程序，服務培訓約一周。

他表示，雖然公司整體方針應不會轉變，但相信在國泰收購後，制度上或會更嚴謹。而胡綺薇則相信，是次收購不影響國泰空中服務員。

胡綺薇指，現時國泰空中服務員每飛行時數有130元。（資料圖片）