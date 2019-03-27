出售香港快運剛達成協議　海航董事長：集團併購過快

國泰（0293）宣布，收購海航集團旗下的廉航香港快運。海航集團董事長陳峰在博鰲亞洲論壇2019年期間接受訪問時，坦言多元化併購過快，確實產生了問題。

陳峰接受《中國新聞周刊》專訪，講述海航「走出去」的歷程。他表示，在走出去的過程之中，海航一馬當先。但目前歐美國家封鎖中國，沒有可能再收購世界頂尖級企業。

「慾望把我們推向了快車道」

他舉例，這個期間收購了全球最大IT分銷商英邁（Ingram Micro），世界第三大飛機租賃公司Avlon等。集團看到好機會就迅速出手，而由於國際融資便宜，中國以外銀團貸款佔了融資超過一半。他形容：「慾望把我們推向了快車道。」

陳峰認為，由於海航多元化併購過快，確實產生了問題，畢竟一個企業的承載能力是有限的。

陳峰稱，海航集團要一個過程去解決流動性問題，集團仍要努力克服困難。（中新社）

國內外市場轉變 買買買變賣賣賣

海航當時的邏輯是在國外併購，之後在中國市場增發，令負債率下降。但中國及全球資本市場出現變化，打亂了海航的部署。

2018年前後是海航集團的「分水嶺」，從「買買買」轉為「賣賣賣」。海航遵從黨中央、國務院指示，除了保證航空安全之外，亦要守住不發生系統性金融風險。

仍有資金缺口 重申不是主力堅決不要

經過一段長時間「賣賣賣」之後，陳峰表示2019年仍然面對困難，因為化解資金缺口需要時間。他指出集團要加大力度處置資產，聚焦航空主業，不是主業的，再好的項目也不留，堅決處置掉。

根據國泰公告，以香港快運交易的現金代價為22.5億元，而非現金代價為26.8億元，透過發行及更替承兌貸款票據結付，交易預計於於12月31日完成。