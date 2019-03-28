【自願醫保】據悉約20間公司產品已獲批　業界：積極擴大醫保市場

蘊釀多年的自願醫保計劃將於4月1日推出，除了去年財政預算案公布的稅務優惠之下，投保年齡高達80歲、承保先天疾病、保證續保至100歲等亦是投保人的關注重點。有保險業界人士形容，業內對自願醫保反應積極，源於希望有更多市民了解醫療保險，長遠有助擴大醫保的市場。 據了解，現時有最少20間保險公司的自願醫保產品獲批核，食物及衞生局將於明日（29日）下午公布詳情。

自願醫保每人扣稅上限8000元。（視覺中國圖片）

自願醫保計劃產品受政府規管，所有產品均需先獲食衞局審核方可推出市場。醫保分為「標準計劃」及「靈活計劃」，其中標準計劃設10項最低要求，其優於市面上醫保之處包括保證續保至 100 歲、承保未知的已有疾病、不設 「終身保障限額」等，投保人亦可享有上限8,000元的稅務優惠。

據悉最少有20間保險公司提供的自願醫保計劃已獲當局批核，惟各保險公司對產品內容「封口」，預計食衞局會於明日下午的計劃啟動儀式公布詳情。

十項最低要求如下：

最低要求 備註 保證續保至 100 歲 不會因健康狀況變化而改變，不可重新核保 不設「終身可獲保障總額上限」 標準的保單條款及細則 承保未知的投保前已有病症 保單生效後第四年起提供全面賠償，首三年的等候期提供部分保障 承保住院及訂明的日間治療 承保非住院期間進行的外科手術 承保訂明的先進診斷成像檢測、非手術癌症治療及精神科治療 包括放射性治療、化療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療 最低保障限額 費用分擔限制 除了先進診斷成像檢測外，投保人毋須分擔費用 明確的支出預算 保費透明度 可在網站查閱各公司產品收費

陳秀荷認為，以自願醫保分流公營醫療壓力未必短期可見效。（資料圖片）

業界：反應積極 望長遠更多人投保

食衞局自願醫保諮詢小組成員陳秀荷形容，保險業界對自願醫保反應積極，希望可藉計劃令更多市民了解醫療保險，長遠可逐步擴大醫保市場。現時全港約260萬人有買醫療保險，她預計自願醫保推出後首兩年會有80萬人轉投自願醫保，加上每年約有10萬的新客戶增長，保守估計推行首兩年將有100萬人投保自願醫保。

陳秀荷提醒，若現有客戶有意轉投自願醫保，應仔細閱讀條款，評估重新核保後哪份保險計劃更適合自己，再作決定。

分流公營醫療壓力 ​未必短期見效

現時推出的自願醫保不提「高風險池」，吸引力減；陳秀荷指雖然計劃由當局最初所指的醫療改革，變更至現時驟看似純粹的保險計劃，但相信當局仍以分流公營醫療壓力為計劃目標之一。她認為首兩至三年需時教育市民如何使用醫保計劃，短期內未必對紓緩公立醫院壓力有成效。