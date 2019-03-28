【港鐵撞車】初步事故原因：備用電腦安全聯鎖功能未能正常運作

港鐵荃灣線上周一（18日）凌晨測試新信號系統期間，中環至金鐘站有列車相撞，導致涉事路段列車服務暫停兩日。 運輸及房屋局今日（28日）向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，表示經初步觀察，發現新信號系統備用電腦的安全聯鎖功能未能按設計要求正常運作，以致兩列列車駛進相互衝突路線，釀成意外。

港鐵荃灣線上周一（18日）測試新信號系統期間，中環站至金鐘站有兩列列車相撞，肇事路段的列車服務暫停了兩天。（資料圖片）

港鐵於2015年斥資更新7條路線的信號系統。新信號系統採用「通訊為本列車控制」（CBTC）技術，並以移動區間原理運作，以加密列車班次及提升載客量。

新信號系統設有三套區間電腦，分別為主、副及備用電腦。是次荃灣線於凌晨測試新信號系統期間，兩列列車相撞，當時正進行由主及副電腦切換至備用電腦試驗，並模擬主及副電腦未能如常運作下，系統能否自動轉至備用電腦所須的應變措施及復修程序等。

事故發生後，經初步觀察認為主及副電腦被轉換至備用電腦後，其安全聯鎖功能在肇事路段未能如預期根據系統要求正常運作，故引致信號系統安排兩列列車駛進相互衝突路線。

而文件提及，正常情況下信號系統必須掌握運作中所有列車的所在路段，確保列車之間存安全距離，並發揮安全聯鎖功能作用，避免列車同時行駛相互衝突路段，又強調這是現代化鐵路信號系統體現運作安全的「最基本設計」。

未交代罰款金額



港鐵將配合就事故成立的調查委員會調查工作，以查出事故成因，預計3個月內完成報告；而機電署亦會作專業及獨立調查。

至於罰款方面，事故引致荃灣線來往中環站及金鐘站列車服務暫停了兩日，港鐵將撥出相應款項，透過「車費優惠」回饋乘客。