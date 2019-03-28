北角渣華道街市新鮮牛肉樣本　驗出防腐劑二氧化硫

食物環境衞生署食物安全中心今日（28日）公布，從北角渣華道街市抽取新鮮牛肉樣本進行化驗，在一個新鮮牛肉樣本檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，對二氧化硫有過敏反應的人可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

食物安全中心表示，個別販商為使肉類的色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。（資料圖片）

中心發言人表示，中心透過恆常的食物監察計劃，從北角渣華道街市一檔戶抽取該新鮮牛肉樣本進行化驗，結果顯示，樣本含百萬分之九的二氧化硫。根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。中心已知會涉事商戶上述違規事項。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾果、醃菜和經加工處理的肉製品如香腸及漢堡扒等不同種類的食物。但根據《規例》，二氧化硫不得用於新鮮或冰鮮肉類。然而，個別販商為使肉類的色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。這種防腐劑屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對二氧化硫有過敏反應的人，可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒，業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜了二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類；市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。