謝偉俊推的士App「SuperCab好的」　強調絕對合法、車齡不過5年

市面叫車程式眾多，但始終改變不到社會對的士業界的成見。立法會議員謝偉俊今日（38日）以一間資訊科技公司的主席身分，介紹全新的士叫車程式「SuperCab好的」，揚言要改變的士業的生態系統，會為登記的的士司機提供3日的培訓，更承諾所有的士的年齡不會超過5年，新登記用戶可獲100元優惠。不過記者會上，並無公開究竟有多少司機加入，以及如何與市面上的其他apps競爭。

謝偉俊強調，「SuperCab好的」絕對合法，更確保每輛與他們合作的的士車齡不過5年、無異味、備配充電線。（余俊亮攝）

謝偉俊以資訊科技公司Easy Planet Limited主席身分在記者會上表示，留意到市面上有不同的叫車程式，但不少在保險、法律責任，以及保障乘客安全上都沒有明確的指引，所以研發出一個全新的叫車程式「SuperCab好的」。

他強調程式絕對合法，公司更確保每輛與他們合作的的士，車齡不過5年、無異味、備配充電線；乘客可以對每位的士司機評分，相信過程會令乘客滿意。

而負責招募的士司機的招募代表陳子東指出，現時約有170名司機有興趣參加計劃，「SuperCab好的」會為每位司機提供三日，每次兩小時的客戶服務技巧培訓，重申每名合作的司機都經過認證。但記者追問後，依然無回答首階段究竟有多少司機參與。

與其他叫車服務軟件一樣，乘客只需要輸入出發地與目的地，系統便會自動發放訂定給接載點4公里內的所有司機，乘客可選擇現金或信用卡付款，並有回贈獎賞，新登記用戶更有100元優惠.

「SuperCab好的」會為每位司機提供3日，每次兩小時的客戶服務技巧培訓。（余俊亮攝）

謝偉俊更補充指，若反應熱列以上優惠可隨時加碼。問到今次程式投放了多少資金？謝偉俊即避談，僅以手勢表示「很多（資金）」。翻查公司註冊處資料，Easy Planet Limited的董事是張立申，股東是澤成行有限公司。

不過張立申的來頭不小，他曾任保安軟件公司卡巴斯基的亞太區總經理，而澤成行在去年成立時便獲得前財政司司長曾俊華、特首選委詹劍崙兒子詹世佑及謝偉俊投資。