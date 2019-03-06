【的士鬥Uber】新App加入戰團　盤點坊間6個較普及召喚的士App

網約車平台Uber昨日（5日）推出「Uber Flash」召喚的士服務，惟合作伙伴天誠汽車集團有限公司突然「縮沙」，取消與Uber合作。 事實上，坊間早已有多個召喚的士應用程式，例如「飛的」、「的神」、「滴滴」等，Android安裝次數各逾50萬，相對較普及。香港的士業議會今日（6日）宣布推出新的網約平台｢E-的士｣應用程式，稱為乘客和司機提供更全面服務，程式Android司機版已上架，乘客版料短期內推出。

Uber與天誠車行合作計劃觸礁。(資料圖片/洪嘉徽攝)

業界早年推「的士APP」壽終正寢



香港的士業議會今日下午宣布，推出新網約的士平台「E-的士」應用程式，強調程式完全符合香港法例，稱提供的服務超越Uber，包括會與｢call 台｣合作，司機可承接電召服務乘客等。而事實上，早在「E-的士」推出前，議會於2016年就推出「的士APP」，惟一直未能普及，記者近日亦未能下載程式。議會主席熊永達向《香港01》表示，「的士APP」已停止運作一段時間，程式發展商不願繼續合作，或與未能牟利有關。

香港的士業議會今日(6日)宣布推出新召喚的士App。(梁鵬威)

【的士鬥Uber】的士業推新App 司機接短途單儲分換獎金 減拒載

不少司機都會在車頭放幾部電話，透過不同手機程式接單。（資料圖片／鄭子峰攝）

除了香港的士業議會推出的應用程式，Uber Flash亦已於昨日開始上線，但Uber未有透露合作的的士司機數目；《香港01》昨實測時，亦未能透過Uber Flash召喚的士，只成功配對附近位置的「UberX」車輛，參與的的士司機數目成疑。

撇除Uber，現時坊間其他較為普及的召喚的士APP有「飛的」、「的神」、「滴滴」，Android安裝次數各逾50萬，當中「飛的」司機版安裝次數最多，逾5萬次，而且其評分亦最高，為4.6分(5分最高分)。另外，為了改善服務質素，現時大部分程式都附有司機評分機制，或與之相近的功能。