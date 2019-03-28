【醫護人手】醫管局大會通過提升支援人員薪酬　劃一加薪8%

醫護人手短缺，醫護人員相繼向醫管局表達不滿。醫管局大會今日討論並通過增加醫生的候召補償定額酬金，並優化病人服務助理、運作助理及行政助理的薪酬，措施將於4月1日生效。

醫管局大會通過優化支援人員薪酬，將劃一加薪8%。（資料圖片／張浩維攝）

醫管局發言人指，醫管局每月向醫生提供基本薪酬以外的候召補償定額酬金，大會今日通過將候召補償定額酬金第一級由$2,750增至$4,300，第二級由$4,750增至$7,400，第三級則由$5,750 增至$9,000。

至於支援職系員工，包括2.5萬名病人服務助理、運作助理及行政助理薪酬調整方面，發言人指出，新入職與現職員工的薪酬加幅會劃一為8%。以病人服務助理為例，三B級病人服務助理薪酬範圍會調升為$11,866至$14,064；而一級病人服務助理會調升為 $21,389至$25,199。

醫管局發言人指，早前聘請顧問公司研究病人服務助理、運作助理及行政助理的人手問題，在完成第一階段的顧問研究後，決定推行是次的薪酬優化，以挽留現職人手及吸引更多新人加入醫管局，紓緩前線員工現時的工作壓力。而醫管局下一階段的顧問研究將會繼續檢視有關員工的職系架構、培訓和職業發展，長遠吸引及挽留人手，為病人服務。