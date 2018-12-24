約40長者向醫管局請願　盼增加醫護人手：憂等到死都冇人理

香港即將步入冬季流感高峰期，去年流感高峰期時，求診人數大增，多間公立醫院急症室爆滿，更有部分醫院走廊放滿病床。公立醫院急症室近5年未能完全達到「九成緊急病人於30分鐘內獲處理」的服務承諾。香港社區組織協會及香港老人權益聯盟聯同約40名長者，藉平安夜到醫管局大樓請願，要求醫管局增加醫護人手，醫院管理局代理總行政經理（感染及應急事務）龔澤民接收請願信。

68歲的劉婆婆因肚瀉前往急症室，惟苦等九小時才能獲治療。（劉婉雯攝）

68歲的劉婆婆今年3月因肚瀉前往公共醫院求醫。她憶述，她在晚上6時開始肚瀉，其後因忍受不了，至凌晨12時由救護車送往伊利沙伯醫院。分流後，劉婆婆被判為非緊急。雖然當時急症室大約有2、30人，但因醫護人手不足，一直沒人理會，只能苦等9小時至翌日早上9時才獲診斷，獲發止瀉藥。在等待期間，劉婆婆肚瀉情況持續，她形容當時已經「痾到冇水，出唔到聲」，這次經歷後，令劉婆婆認為「很危險，只好希望自己不要病」。

馮婆婆（持咪高峰者）去年流感高峰期在急症室等了差不多5至6小時才獲醫生接見。（劉婉雯攝）

馮婆婆去年流感高峰期時患上感冒而到急症室求醫。她透露，由於門診預約服務非由真人接聽，打通後要按指示按鍵，但她經常趕不及依照語音指示做預約程序，加上已用完醫療券，只好前往急症室求診。她表示，當時等了差不多5至6小時才獲醫生接見，「醫院裡很凍，等得好難受，咁等法，等到死都冇人理」。她又指，即使急症室服務加價，價錢仍比私家診所便宜近一半，無阻她求診意欲，希望醫管局能增加醫護人手，縮短輪候時間。

香港社區組織協會社區組織幹事連瑋翹指，去年逾七成經急症室入內科的病人為長者，早前更有一名72歲、獲分流為「緊急」的長者，在急症室等候近一小時才獲治療，其實更疑因誤診及延誤治療失救，顯示醫護人手不足的問題。他建議，醫管局應增加病床床位及增加醫護人手，如檢視薪酬及改善工作環境，吸引醫護人員。他又指，現時海外醫生有限度註冊困難，僅有12名透過有限度註冊在醫管局工作，建議當局加快引入海外醫生，以及增加門診名額，讓長者可到門診求醫。

約40名請願人士高呼「人手短缺害病人 老無所醫點算好」、「不要輪候等到死 引入醫生增人手」等口號，醫管局代表龔澤民接收請願信及用作提醒當局不要讓長者等太久的「聖誕鐘」。