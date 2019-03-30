【告別怡東酒店】餐飲部老臣子難忘酒店人情味　懷念老主顧張國榮

經營46載的怡東酒店是銅鑼灣的地標，曾為該區其中一棟最高建築物。可是，這個充滿「老香港」昔日情懷的地標，將於3月31日光榮結業，之後會改建成商業大廈，而位於2樓的米芝蓮1星餐廳「怡東軒」及多間西餐廳亦會隨即消失。 酒店的老臣子、餐飲總監黎兆豐，多年來招呼無數名人、豪客，臨別在即，他一一細數富豪們的私密菜單，原來相比「鮑參翅肚」，他們私下最喜愛的，竟是簡樸的家常小菜。他亦記得，「哥哥」張國榮生前是熟客，用餐、喝酒無特定餐單，但會選擇坐在同一位置。

位於酒店地庫的Dickens Bar（雙城吧）經營多年，吸引不少留港的英藉人士到來感受家鄉風味，品嘗家鄉啤酒。哥哥張國榮生前亦是老主顧。（高仲明攝）

酒店結業在即 老顧客重臨懷緬那些年

銅鑼灣怡東酒店經營至本周日（31日）後，就會結束46年的經營，這個略帶殖民地遺風和「老香港」情懷的老牌酒店，將走進歷史。當中的怡東軒、地庫Dickens Bar（雙城吧）等六間餐廳，亦將一同結束。由怡東的餐廳出身、六年前回巢的酒店餐飲總監黎兆豐，最難忘的是餐廳之內的濃厚人情味。

他坦言，為了應付酒店結束前的營業，現時準備工作繁多，但仍然未有太大感覺。惟他卻擔心下月1日一覺醒來，會下意識地要準備到銅鑼灣上班，那種失落感將會不太習慣：「我對呢度都好有感情嘅！」

捨不得這家老酒店的，當然不止酒店員工。黎分享說，近月有不少酒店老顧客來光顧，懷緬那些年在酒店渡過的美好時光，於酒店營業的最後一日，更有不少老客人要求訂枱，與這家充滿回憶的酒店一起渡過最後一夜：「有客人同我哋講，我哋意大利餐廳係第一次同太太dating嘅地方，我哋要嚟食呢間餐廳最後一餐。」

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哥哥張國榮，生前是怡東酒店的老主顧。（視覺中國）

張國榮生前常光顧 每次坐同一位置

為了重演酒店當年的氣氛，黎更於兩個月前再次特地安排駐場樂隊，獻唱英語及粵語經典金曲：「我哋知短時間會結業，都希望舊客人可以回憶同佢哋太太聽歌、同朋友來玩記憶，所以叫佢哋返嚟。佢哋老中青都唱，會唱月亮代表我的心架。」

在酒店工作多年，不少熟客和黎兆豐已產生一種超越顧客與侍者的關係，像朋友、甚至像親人。黎說，其中一位光顧多年的90多歲婆婆，每星期必有數日在餐廳用膳，老婆婆知酒店結業在即，更特地和黎兆豐等老職員話別：「呢位婆婆會問我哋公司有咩安排，好關心我哋，仲話『Leo，我第日都唔知去邊度好啦？』我見到佢眼濕濕，因為佢留喺度好耐好多年，已經熟落，習慣咗啦！」

事實上，怡東酒店更是「名人飯堂」，多年來吸引不了名流富商光顧，好像已故巨星張國榮，生前就是怡東酒店熟客，黎說，當年張國榮用餐、喝酒無特定餐單，但會選擇坐在同一位置。又如「白才女」白韻琹不時在酒店出入，但黎對此笑而不語，以免洩漏顧客行蹤，但他說：「始終銅鑼灣真係好就腳嘛，會好多名人熟客。」

酒店內最著名的餐廳，必定要提到位於酒店2樓、獲米芝蓮一星中餐廳怡東軒。（高仲明攝）

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細數富豪至愛菜單 蒸魚、蒸蛋、鹽焗雞

而說到酒店內最著名的餐廳，必定要提到位於酒店2樓、獲米芝蓮一星中餐廳怡東軒。黎說，多年來在酒店餐廳工作，明白到要細心留意客人所需，由他們的喜好，到私隱度也要照顧周到：「有時未必要房，我哋會有默契，但會隔幾張無人嘅枱俾想有私穩度嘅客嘅！」

談起貴客們的至愛菜單，黎雖然未有指名道姓透露哪位富豪愛吃甚麼，但他說：「國內客要鮑參趐肚多啲，香港富豪請客都會食嘅，但同屋企人食嘅話，都係好清淡。」較受歡迎的，都是一些傳統家常菜式，例如古法鹽焗雞、蒸海上鮮，以及「玉麟魚躍逐金波」，名字充滿貴氣但其實只是一道樸實的蒸水蛋：「佢哋要保持最好狀態，講明要唔重味濃味，健康啲。」

下月起，酒店內各單位員工要面臨「失業」，黎兆豐說公司於這一年安排過4場招聘會，包括怡和旗下的文華東方酒店及文華置地酒店、集團旗下其他單位及友好公司，協助同事轉職，現有超過50%同事已有新工作，而怡和集團每日的鳴炮將會繼續，不受酒店結業影響。黎說，連同業也公認這家酒店的人情味是業內最為濃厚的，即使工作辛苦但會笑著上班，直至酒店最後一個工作天，也會笑著下班。

黎說，多年來在酒店餐廳工作，明白到要細心留意客人所需，由他們的喜好，到私隱度也要照顧周到。（高仲明攝）