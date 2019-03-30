【告別怡東酒店】房務員細數酒店房千奇百趣　闊太最愛用紙巾……

有46年歷史的銅鑼灣怡東酒店，將在周日（3月31日）光榮結業。這家揉合英式殖民地遺風和「老香港」情懷的酒店，多年來服務大批訪港旅客，而多年來默默地為顧客提供貼身服務的，包括在1991年起在怡東酒店任職房務員的Cody。 別看輕房務員做的是「執頭執尾」的工作，Cody說，她們不單是清潔員，有時甚至要化身偵探，為「失暈魚」客人尋回貴重財物：「戒指、iPad常常都會唔見，我哋要一眼關七。」而不少以為遺失了的貴重財物，竟在一個地方尋回……

原為車衣女工的Cody只好跟隨時代變遷，投身酒店行業當上房務員的工作，一做就是28年頭。（高仲明攝）

房務員不止「執頭執尾」 是管家更是偵探

90年代由於香港製衣業北遷內地，原為車衣女工的Cody只好跟隨時代變遷，投身酒店行業當房間清潔員，工作多年的她，至今只當過兩份工，房務員的工作一做就是28年，如今卻因酒店結業在即，而即將離開任職多年的工作崗位。

回想這廿多年的工作歷程，Cody說房務員的工作一點也不簡單，特別是作為一家高級酒店，服務要格外周到，要貼身更要貼心，不但要為客人清潔房間、添置日用品，對其生活方式也非常了解，依照習慣放好各種用品，對客人的姓氏、喜好以及體型，也要牢記：「我哋要有觀察力，每個人有唔同生活習慣，通常住到第三日我都記得。」例如有一次：「有個外國客，好大隻嘅，但房入面用細碼拖鞋，我換對加大嘅俾佢，佢好開心話終於唔洗得半隻腳著拖鞋啦！」

而除了清潔打掃、為顧客提供舒適的起居，其實Cody還有一個身分，就是當一名「偵探」，為「失暈魚」客人抽絲剝繭、甚至地氈搜查，尋回林林總總的貴重失物。對Cody來說，每當遇到失物事件，都是一次急智的考驗，盡快讓心急如焚的顧客找回財物，但其實不少失物事件，都是顧客太過「大頭蝦」。

回想這廿多年的工作歷程，Cody說房務員的工作一點也不簡單，特別是作為一家高級酒店，服務要格外周到，要貼身更要貼心。（高仲明攝）

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闊太愛用紙巾藏首飾 屢釀失物疑雲

當了多年「偵探」的Cody笑言，不時有顧客將iPad等放在枱上卻以為遺失了；此外，原來也有不少顧客喜歡將手飾、金錢，甚至鑽戒卷在毛巾、紙巾內：「我哋一眼關七，未搵到嘅，我哋見到紙巾都逐張逐張打開睇下有無料架，但當然會好衞生，戴手套…我哋入到去好似偵探咁，收垃圾逐樣睇，浴袍入面有信用卡、介指喺洗手盤，仲有假牙！」以Cody的「經驗之談」，其實大多失物，都只是遺留在床上。

在酒店工作多年的Cody，早已見盡人生百態，有時也會為她的工作帶來不少煩惱。Cody說，近年不少客人愛將垃圾放滿一地，對物品不太愛錫，「不論咩國藉，好多時垃圾桶係好乾淨，但房入面（垃圾）仙女散花，以前啲客守規矩啲。」故此花上更多時間清潔，並要犧牲上早餐及午餐時間，「為咗省返時間嘛！」此外，房間內吃榴槤亦為大忌，「清得好辛苦架，啲味過幾日又會返嚟，真係好陰公架！」

不過，在工作過程中，Cody也遇上不少好人好事。長期在同一樓層工作的她，視常客為朋友：「我喺同一層樓，早上見、晚上又見，我話我守住呢層架！佢哋知我認得佢又好開心，人對我好，我對佢會更好。」

這幾個月果來，世界各地的熟客陸續返回酒店懷念一下美好時光。（高仲明攝）

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收客人「情信」感窩心 微妙友誼打破語言障礙

漸漸地，Cody和不少熟客建立了深厚的關係，例如有每次來港都住來怡東的日本客，即使跟Cody語言不通，但每次見面都會相擁問候，亦有從美國回流香港老夫婦，Cody在酒店結業後的去向，著她到美國遊玩時要跟他們聯絡。而對於由客人贈送的所有小禮物，不論是信紙或如她所說，一名經常返港的名人20年前為她穿過珠鏈亦一一放在盒子內收藏，她說：「人哋唔需要對你好嘅，呢個係人情，一句加油，Good lucky已經好感動。」

在一一細數和客人之間的點點滴滴時，Cody終不禁眼泛淚光：「我最近收到個客寫『情信』俾我，因為佢係外國人，好努力砌咁長中文字寫新年快樂，又祝我全家身體健康，佢哋嚟講好深架，我隨身帶住，唔會掉。」

只是，天下無不散之筵席，酒店結業在即，Cody由於每天都相當忙碌，故未曾想到往後的事，希望之後先休息一下，到外地旅行散心，在酒店服務多年的她將會入住其他酒店，試一試被服務的感覺，再計劃未來的路如何走。

Cody隨身帶著熟客給她的「情信」，珍而重之，提起往事，她不禁感觸落淚。（梁煥敏攝）