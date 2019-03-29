【麻疹爆發】下午驗血名額已滿　機場員工撲空盼增名額

為應對麻疹爆發情況，衞生署今日（29日）為100名機場員工驗血，以審視其體內抗體情況，再安排注射疫苗。 驗血共分早午兩個時段進行，早上有60個名額，下午時段共有40個名額。現場所見，於下午1時驗血站外始現人龍，而於約下午1時半已告額滿。有機場員工斥當局安排倉卒，並希望可增加驗血名額。

驗血共分早午兩個時段進行，下午時段共有40個名額，約下午1時半已告額滿。（張浩維攝）

於二號客運大樓的驗血站外，於下午1時開始現人龍，而40個名額於約1時半左右額滿。

有於機場工作的承建商員工周女士於約1時半到場，惟到場後才獲悉已額滿。她稱自己於1950年代出生，未能確定有否曾注射疫苗，故前來驗血。她稱確診個案數量日漸增加，坦言感到擔心。她之前未有到場注射疫苗，不過稱100個驗血名額過少，希望可增加名額量。

地勤人員​：應該晨早就安排驗血

於機場任職地勤人員的陳先生同樣撲空。他於早上時段曾到場，惟當時未能成功驗血，故趁午飯時段再前來。他稱於1967年前出生，不確定自己有否注射疫苗，故希望驗血確定注射的需要。他斥當局安排倉卒，「應該晨早就安排（驗血），再安排打疫苗。」他又認為100個名額太少，「機場有咁多員工，得100個sample（樣本）唔夠。」

而於機場內為旅客推輪椅的黃女士則認為當局指示混亂。她原定於下午4時開始工作，已提早兩小時到達輪候注射疫苗，但最終卻被指示到驗血站。她稱因工作需要而接觸不少旅客，加上自己體弱，擔心會染上麻疹。

機場有公布顯示，麻疹疫苗接種會延長至4月4日（讀者提供）

今日共100個驗血名額已滿，而根據現場職員所稱，暫時未接獲指示會再安排員工驗血。食物及衞生局周四（28日）就應付麻疹爆發宣布三大方向，包括加強控制機場爆發情況、提出先導計劃為機場內懷疑抗體不足的員工驗血，以審視他們的抗體情況。