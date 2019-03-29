前督察涉偷杯麵牙刷案　官指有疑點裁罪脫　惟自招嫌疑拒頒訟費

前高級督察去年在超市內涉嫌偷竊杯麵、牙刷、豆漿等，被保安截停後疑意圖跑走。他否認一項盜竊罪受審，裁判官今（29日）指被告的說法不合常理，惟控方以未能肯定被告偷取的物品為何，而被告的口頭招認亦含糊，且鏡頭沒拍到他未付款便離開。基於疑點利益歸於被告，被告得以脫罪，但官認為他自招嫌疑，拒絕其訟費申請。

被告李士鳴曾經是一名高級警務督察。（林樂兒攝）

被告李士鳴，66歲，否認於去年10月2日在荃灣綠楊坊的Taste超級市場Taste偷竊一條魚、一瓶米酒、三個杯麵、一盒豆漿及一包三枝裝的牙刷，所有物品共值135.4元。

官不接納被告辯詞

裁判官指，被告稱遭不明女子截停及襲擊，卻只扔下膠袋而不向超市職員求助，說法不合常理，也與閉路電視片段不符。此外，被告呈堂的醫療報告沒指他感疼痛。官認為他非誠實可靠的證人，拒接納其供詞。

保安人員口供有出入

官續指，超市女保安作供的態度神情誠懇，但口供前後不一致。例如，其警誡口供指被告首次拿取的貨物包括魚及豆漿，但庭上沒有提及；警誡口供稱被告把某些物品放入購物籃，但庭上指是先放入膠袋。另保安稱被告偷了2個杯麵，但控方檢獲了的數量是3個。

未拍到被告扔下貨物

官接納閉路電視片段為準確記錄，但影片沒有清楚拍到被告扔下的貨物，而控方也無其他證據證明警員檢取的東西就是該些物品，故不能肯定控方的指控是否真確。官再謂，被告在鏡頭中行至防盜門，但沒被拍到未付款就離開超市。

被告稱被保安所傷至失業

被告曾口頭招認謂：「阿sir，係我一時唔小心自己偷黎食嘅。」官指當中沒說及偷了什麼東西，而被告表示是「不小心」，或代表他並無偷竊意圖。

被告脫罪後稱，受女保安所傷及官司纏繞而失業數月，申索訟費。裁判官指他因控方未能舉證至毫無疑點才得以脫罪，且被告是自招嫌疑，拒絕其申請。

案件編號：WKCC5419/2018