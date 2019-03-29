【自願醫保】25個標準計劃獲批　每年平均保費4000元　最高9800元

食物及衞生局局長陳肇始今日（29日）主持自願醫保計劃啟動禮，宣布自願醫保計劃將於下周一（4月1日）全面推行。自願醫保計劃中，所有年齡的每年平均保費為4000元，較2017年的估價4800元低17%，根據年齡劃分的保費則由2600元至9800元不等。

獲批參與計劃的保險公司為25間，而獲批的標準計劃及靈活計劃分別為25間及13間，當中涉及靈活計劃申請共30宗，仍有17款靈活計劃正在處理中。陳肇始指，參與計劃的25間保險公司，在總市場佔用率達86%，當中包括大、中、小型保險公司。