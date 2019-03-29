【自願醫保】25個標準計劃獲批　每年平均保費4000元　最高9800元

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食物及衞生局局長陳肇始今日（29日）主持自願醫保計劃啟動禮，宣布自願醫保計劃將於下周一（4月1日）全面推行。自願醫保計劃中，所有年齡的每年平均保費為4000元，較2017年的估價4800元低17%，根據年齡劃分的保費則由2600元至9800元不等。
獲批參與計劃的保險公司為25間，而獲批的標準計劃及靈活計劃分別為25間及13間，當中涉及靈活計劃申請共30宗，仍有17款靈活計劃正在處理中。陳肇始指，參與計劃的25間保險公司，在總市場佔用率達86%，當中包括大、中、小型保險公司。
食衞局舉行自願醫保計劃啟動禮，保險界、立法會議員、私家醫院代表等都有出席。（李澤彤攝）
自願醫保計劃以「有規範、安心揀」為宣傳口號，納稅人在4月1日起為自己及指明親屬繳付認可產品的保單保費，可用作稅務扣除，每個課稅年度，每名受保人的最高保費扣除額為8000元，指明親屬的數目則不設上限，每名受保人的保單數量亦不設上限。
以下為25間獲批的自願醫保產品提供者名單：
（香港01製圖）
自願醫保計劃推出。（陳倩婷攝）
香港保險業聯會醫療改革專責小組主席殷大偉發新聞稿表示，過去五年多，保聯一直積極協助食衞局訂定可行的自願醫保框架，包括參與食衞局的諮詢小組、協助政府制定計劃的管治、結構及運作模式、修訂計劃以便為保單持有人提供更全面的保障。殷大偉又指出，自願醫保加強了保障範圍和透明度，相信定能為市場注入新動力，為消費者提供較佳選擇，計劃亦有助於吸引更多年輕人購買醫療保險。
食物及衞生局局長陳肇始主持自願醫保計劃啟動禮。（陳倩婷攝）