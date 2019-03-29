消防吊手岩殉職案　遺孀籲市民行山循正路　姐聽《真心英雄》念弟

消防總隊目邱少明前年在馬鞍山吊手岩搜救兩名被困的行山人士時墮崖殉職，死因庭就他的死作研訊，家屬今（29日）結案陳詞向消防處提建議，並籲市民行山時不要冒險。死者其中一名胞姐哽咽道：「寧願要活生生嘅細佬，也不要他做什麼英雄。」裁判官將於下周三宣判研訊結果。

死者邱少明的兩名姐姐寧願其弟仍活著，都不想他做英雄。（林樂兒攝）

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死者邱少明（50歲），於2017年3月22日清晨進行上山搜救行動時身亡。

遺孀建議加強消防員裝備

死者遺孀向消防處作出數項建議，包括添置霧燈及轉購更適合行山的鞋，如求救者沒即時危險應待天氣轉好再搜救。她又謂市民自律便可減少意外，籲市民行山前多作準備，循正常路線行走，如看到警示牌便應止步。

胞姐聽《真心英雄》紀念弟弟

死者胞姐謂，其弟離開人世兩年，但家人仍活在痛苦之中，各人都在思念和回憶中度過餘下的日子。居於新界的她，感受更深，每次經過邱過進駐守的沙田消防局，及遙望馬鞍山吊手岩，均會勾起痛苦的回憶，並透露每晚會聽《真心英雄》紀念弟弟。她續道：「寧願要活生生嘅細佬，也不要他做什麼英雄。」

消防處指有評估風險

代表消防處處長的律師則陳詞指，當日考慮了地勢、天氣、裝備、求救者情況及消防隊伍的能力，認為搜救隊可以前進。他續指前行期間一直有繼續評估風險，隊伍亦有保持與指揮部溝通。

案件編號：CCDI-571/2017(AY)