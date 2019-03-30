灣仔住戶入息中位數達4.2萬冠絕全港　觀塘連續第二年入息最低　

政府統計處發表2018年各區的人口及住戶統計資料，據統計處數據，2018年本港住戶入息中位數28,000元，較2017年的26,500元增加了1,500元，升幅5.7%。當中灣仔區超越去年的全港之冠中西區，以住戶每月入息中位數42,000元，成為全港收入最高的分區。然而觀塘則連續第二年成為入息中位數最低的分區，住戶每月入息中位數僅達22,000元，同時擁有學位學歷人口數目、自置居所住戶數目亦是全港最低。
數據亦顯示去年有更多的長者投入勞動市場工作，去年55歲或以上人口勞動人口參與率較2017年上升了0.7%。
政府統計處日前發表《2018年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》，分析18區的人口及社會經濟特徵。
數據顯示本港各區收入差距依然嚴重，每月入息最高及最低的差距可高達近一倍。（資料圖片）
灣仔每月入息中位數達4.2萬冠絕全港
據資料，灣仔區的每月入息為十八區之首，去年住戶每月入息中位數達42,000元，較第二名的中西區41,000元稍高1,000元；第三名為西貢區，去年的住戶每月入息中位數達35,800元。
另一方面，觀塘則連續第二年成為入息中位數最低的分區，去年的住戶每月入息中位數僅為22,000元，雖然相較2017年入息中位數21,100元已上升了900元，但仍較收入最高的灣仔區相差近一倍。而入息中位數第二低的地區為每月23,100元的深水埗區，數值上較觀塘高1,100元。
2018年十八區每月入息中位數
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區議會分區
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住戶每月入息中位數（港元）
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灣仔
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42,000
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中西區
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41,000
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西貢
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35,800
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南區
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34,300
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東區
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33,000
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離島
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31,300
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荃灣
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31,000
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大埔
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30,700
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沙田
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29,600
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九龍城
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29,500
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油尖旺
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28,000
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元朗
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26,000
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葵青
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25,000
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屯門
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25,000
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北區
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24,700
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黃大仙
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24,000
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深水埗
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23,100
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觀塘
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22,000
資料來源：政府統計處
數據亦有顯示學歷方面的資料，當中灣仔區達學位課程教育程度人口是繼續領先十八區，達44.7%，較第二名的中西區44.6%稍高0.1%；而觀塘及葵青比例只有17.8%，並列全港最低。
除了每月入息及學歷之外，觀塘在自置居所住戶數目上亦是全港最低，僅有29.2%的該區人口居住於自置物業；相較自置居所住戶最多的西貢區，觀塘較西貢的63.5%低超過一倍。
55歲或以上人口勞動人口參與率較去年上升0.7%，是眾年齡層中升幅最高。（資料圖片）
在年齡方面，去年本港的年齡中位數維持在43歲，最年長的分區為黃大仙區，年齡的中位數為45歲，而最年輕的為離島區，中位數為40歲。同時，去年的已婚人口達380萬人，較去年增加約1.93萬人，佔全港人口58.4%；而從未結婚的人口則逾194萬人，較去年減少了3,300人，佔全港29.8%。十八區當中以中西區的「從未結婚人口」所佔比例最高，佔該區的33.9%。
55歲或以上人口勞動人口參與率上升0.7%
若撇除外傭人口，去年本港的平均勞動人口參與率為59.2%，而最高勞動人口參與率的分區是離島區，達62.6%，換言之1000人當中就有626人是屬於勞動人口。第二高勞動人口參與率的分區為南區，達61.5%。另外值得留意的是，去年本港55歲或以上組別的勞動人口參與率達34.6%，較2017年的數字33.9%上升了0.7%，是眾多年齡組別中升幅最高的組別。