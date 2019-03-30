灣仔住戶入息中位數達4.2萬冠絕全港　觀塘連續第二年入息最低　

政府統計處發表2018年各區的人口及住戶統計資料，據統計處數據，2018年本港住戶入息中位數28,000元，較2017年的26,500元增加了1,500元，升幅5.7%。當中灣仔區超越去年的全港之冠中西區，以住戶每月入息中位數42,000元，成為全港收入最高的分區。然而觀塘則連續第二年成為入息中位數最低的分區，住戶每月入息中位數僅達22,000元，同時擁有學位學歷人口數目、自置居所住戶數目亦是全港最低。 數據亦顯示去年有更多的長者投入勞動市場工作，去年55歲或以上人口勞動人口參與率較2017年上升了0.7%。

政府統計處日前發表《2018年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》，分析18區的人口及社會經濟特徵。

數據顯示本港各區收入差距依然嚴重，每月入息最高及最低的差距可高達近一倍。（資料圖片）

灣仔每月入息中位數達4.2萬冠絕全港

據資料，灣仔區的每月入息為十八區之首，去年住戶每月入息中位數達42,000元，較第二名的中西區41,000元稍高1,000元；第三名為西貢區，去年的住戶每月入息中位數達35,800元。

另一方面，觀塘則連續第二年成為入息中位數最低的分區，去年的住戶每月入息中位數僅為22,000元，雖然相較2017年入息中位數21,100元已上升了900元，但仍較收入最高的灣仔區相差近一倍。而入息中位數第二低的地區為每月23,100元的深水埗區，數值上較觀塘高1,100元。

2018年十八區每月入息中位數 區議會分區 住戶每月入息中位數（港元） 灣仔 42,000 中西區 41,000 西貢 35,800 南區 34,300 東區 33,000 離島 31,300 荃灣 31,000 大埔 30,700 沙田 29,600 九龍城 29,500 油尖旺 28,000 元朗 26,000 葵青 25,000 屯門 25,000 北區 24,700 黃大仙 24,000 深水埗 23,100 觀塘 22,000 資料來源：政府統計處

數據亦有顯示學歷方面的資料，當中灣仔區達學位課程教育程度人口是繼續領先十八區，達44.7%，較第二名的中西區44.6%稍高0.1%；而觀塘及葵青比例只有17.8%，並列全港最低。

除了每月入息及學歷之外，觀塘在自置居所住戶數目上亦是全港最低，僅有29.2%的該區人口居住於自置物業；相較自置居所住戶最多的西貢區，觀塘較西貢的63.5%低超過一倍。

55歲或以上人口勞動人口參與率較去年上升0.7%，是眾年齡層中升幅最高。（資料圖片）

在年齡方面，去年本港的年齡中位數維持在43歲，最年長的分區為黃大仙區，年齡的中位數為45歲，而最年輕的為離島區，中位數為40歲。同時，去年的已婚人口達380萬人，較去年增加約1.93萬人，佔全港人口58.4%；而從未結婚的人口則逾194萬人，較去年減少了3,300人，佔全港29.8%。十八區當中以中西區的「從未結婚人口」所佔比例最高，佔該區的33.9%。

55歲或以上人口勞動人口參與率上升0.7%

若撇除外傭人口，去年本港的平均勞動人口參與率為59.2%，而最高勞動人口參與率的分區是離島區，達62.6%，換言之1000人當中就有626人是屬於勞動人口。第二高勞動人口參與率的分區為南區，達61.5%。另外值得留意的是，去年本港55歲或以上組別的勞動人口參與率達34.6%，較2017年的數字33.9%上升了0.7%，是眾多年齡組別中升幅最高的組別。