【麻疹爆發】工會：國泰城懷孕員工擔心受感染　或周一集體請假

衛生防護中心今日（30日）公布，一名在國泰城工作的26歲女子感染麻疹。截至今天中午為止，今年累積感染個案增至33宗，與機場相關有13宗。 連同最新確診個案，國泰航空至今已有3名員工感染麻疹，最新一名更是在國泰城5樓工作的員工。國泰空中服務員工會主席胡綺薇今天（30日）表示，現時有約十名懷孕空姐在國泰城5樓工作，正醞釀於下周一集體請病假：「為咗自己同BB嘅安全，可能都會考慮請病假」。 國泰公關部女職員早前感染麻疹，國泰得悉事件後已圍封該女職員的位置清潔。衞生防護中心傍晚再補充該名感染麻疹的國泰城員工於病毒傳染期間到訪過的公眾地方，她在3月27日曾前往國泰城二樓一間診所，3月28日先後前往香港港安醫院荃灣門診診所以及瑪嘉烈醫院急症室。

國泰至今染麻疹員工分別有23歲空少、41歲男機師以及今日確診的26歲女職員。（資料圖片/ 鄭翠碧攝）

胡綺薇今（30日）回應查詢時表示，按照公司的現時做法，懷孕空姐因不宜在機艙服務，所以會轉為地勤或到國泰城負責後勤的工作。據了解現時有約十名懷孕空姐獲分派到國泰城5樓辦公室，而今日確診的26歲女子正是在5樓辦公室工作。

胡綺薇直言，同層的懷孕空姐感到十分無助，多日來既不能接種疫苗，當麻疹出現在國泰城時，公司亦未有任何措施幫助她們。她指，被派遣到國泰城工作的懷孕空姐擔心會受感染，因而向工會求助；她又指，工會正與公司聯絡，了解下周一（1日）的上班情況。她表示，如果到周一仍未收到回覆，懷孕空姐會自發申請病假，「為咗自己同BB嘅安全，可能都會考慮請病假」。

國泰早前稱已安排工作人員徹底清潔工作樓層、升降機及公眾地方。但胡綺薇要求，公司應在國泰城進行大型清潔，及考慮讓懷孕員工以遙距工作（home-office）模式上班。她又提到，如果懷孕空姐最後需要請病假，亦要求公司視其為有薪病假。她批評，是次國泰在處理麻疹疫情上反應緩慢、被動，由確診第一宗個案開始，在多次要求後，公司直至昨日（29日）才正式允許員工選擇戴口罩上班。「（一開始連）最低階嘅防禦門檻都唔畀我哋做，我哋真係好無助。」認為公司在對抗疫情上可以做得更好。

國泰圍封涉染麻疹的女職員位置清潔。（Facebook PLAY HARD 玩硬專頁圖片）

患病員工經常前往機場午膳 曾到國泰城診所、荃灣港安及瑪嘉烈求診

國泰公關部女職員早前感染麻疹，國泰得悉事件後已圍封該女職員的位置清潔。衞生防護中心傍晚再補充該名感染麻疹的國泰城員工於病毒傳染期間到訪過的公眾地方，她在3月27日曾前往國泰城二樓一間診所，3月28日先後前往香港港安醫院荃灣門診診所以及瑪嘉烈醫院急症室。

上述病人於3月25日發燒，並於3月28日開始出疹醫院急症室求醫並入院接受治療。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。 病人稱於潛伏期內經常到香港國際機場午膳，沒有接觸麻疹病人。病人父親曾出現發燒及咳嗽，已求醫，情況穩定並已痊癒。 衞生防護中心已進行接觸者追蹤的工作。初步調查顯示，相關接觸者當中暫時未有出現與麻疹相符病徵的人士。

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點。（衞生防護中心資料）

麻疹血清測試先導計劃已結束 稍後公布麻疹接種安排

衞生防護中心發言人又指，為機場員工測試麻疹血清的先導計劃已於昨日（29日）完成招募100名機場人員的目標，抽血站今明均不會開放。署方將個別以電話通知參與計劃的機場員工其檢測結果。對麻疹抗體（IgG）檢測呈陽性的人士已對麻疹病毒有免疫力，無需再接受麻疹疫苗接種。待參考先導計劃下的血清測試結果後，署方將適時公布其後的機場麻疹接種安排。