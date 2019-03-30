【麻疹爆發】國泰城26歲女員工染麻疹　國泰圍封辦公室清潔

全港今年至今錄得共33宗麻疹個案，國泰繼23歲空中服務員及41歲男機師機繼染病後，國泰再有女職員感染麻疹送院。該名女職在國泰城5樓顧客關係部上班，國泰得悉事件後已圍封該女職員的位置清潔。 衞生防護中心今日（30日）接獲查詢證實，一名在機場國泰城工作的26歲女子確診麻疹，病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。 她的父親曾出現發燒及咳嗽，已求醫，情況穩定，並已痊癒。 國泰回覆指，接獲衞生署通報證實一位辦公室同事確診染上麻疹，公司將檢查曾與病人接觸的其他同事有出現症狀。

國泰圍封涉染麻疹的女職員位置清潔。（Facebook PLAY HARD 玩硬專頁圖片）

衞生署衞生防護中心今日（30日）接受傳媒查詢時披露，正調查一宗麻疹確診個案，涉及一名在國泰城工作的26歲女子，過往健康良好，於3月25日出現發燒，並於28日開始出疹，她同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。



根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人。病人父親曾出現發燒及咳嗽，已求醫，情況穩定，並已痊癒。其他家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

早於昨日Facebook 專頁《PLAY HARD 玩硬》上，有網民指一名國泰香港女職員疑似感染麻疹，她在國泰城5樓工作，主要負責接聽客戶投訴。該名網民又指國泰有出內部指引，講述是否可配戴口罩，但未有說明任何個案。

國泰建議同事上班前檢查體溫

國泰航空今日（30日）回覆指，已接獲衞生署通報，證實一位辦公室同事確診染上麻疹。公司已採取應對措施，安排工作人員徹底清潔同事工作的樓層、升降機及公眾地方。國泰又指在相關同事附近工作，或曾與其接觸的同事會收到通知，以檢查他們有否出現任何症狀。

國泰建議同事在上班前檢查他們的體溫，並核實他們的接種疫苗的狀況。身體不適應立即就醫及留在家中休息。

今早9時，機場禁區內注射疫苗人數約40多人，上午仍可即時取籌。（民航工會提供）

有國泰空姐昨日（29日）向《香港01》表示感到工作時欠缺保障，她指出鑑於公司早前一直不容許員工於機艙上配戴口罩，加上部分中國籍乘客欠缺衛生意識，如於機上打噴嚏或咳嗽時不掩蓋口鼻、甚至拒絕戴上口罩，她理解公司作為服務提供者有自己的考量，不過事發多日仍未就措施向員工發出任何電郵或通告，認為公司「都幾過份。」國泰航空昨晚稱，會容許機組人員在機艙上戴口罩，一改過去做法。

民航工會副主席李永富表示，不少國泰城內工作的員工均會到機場客運大樓用膳，認為新增個案同屬機場範圍的個案。