【器官捐贈】昔進食須戴氧氣罩　肺病康復後閒時打8圈：冀延續愛

器官損贈可拯救器官衰竭的病人。為銘記器官損贈者的大愛，2018年接受遺體器官捐贈的病人，今日﹙31日﹚出席2019年器官受贈者感恩大會，向捐贈者及其家人致敬。 年過50歲的陳太，肺功能一度只剩四成或更少，呼吸長期出現困難，全日需依賴呼吸機，起居飲食由家人照顧，其八旬母親不忍女兒受苦，更一度提出與女兒換肺。憶起往事，陳太難過落淚，但幸而有好心人捐出肺臟，令陳太重拾健康，可以繼續與家人生活，笑言：｢每星期可以同媽媽打8圈麻雀｣。 不過，獲得捐贈者只屬幸運的少數，香港移植學會主席李威廉表示，雖然器官捐贈名冊逾30萬人，但去年的遺體損贈者僅39人，只有118名病人受惠，現仍有約2,300人等候移植。他呼籲市民支持器官捐贈，並把生後捐贈器官的心願告知家人。

香港移植學會主席李威廉表示，雖然器官捐贈名冊逾30萬人，但去年的遺體損贈者僅39人，只有118病人受惠，現仍有約2,300人等候移植。 (黃偉倫攝)

2018年接受遺體器官捐贈的病人，今日出席2019年器官受贈者感恩大會。﹙黃偉倫攝﹚

現年55歲的陳太從小已有哮喘病，2009年因照顧弱能兒童，不幸感染豬流感，一度入住深切治療部逾一周，從此身體開始轉差，肺功能只剩四成，2017年時出現呼吸困難，氣若遊絲，需全日使用呼吸機，至去年接受肺臟移植。

肺功能轉差 連食飯都要手持氧氣罩

陳太坦言，當時起居飲食，包括洗澡，都依靠丈夫照顧，吃飯時其中一隻手持氧氣罩，吃一口就戴上呼吸。她又稱，為方便如廁，幾乎全日都待在客廳梳化，因為距離廁所較近，這種生活維持了逾半年。

八旬母親一度欲捐贈肺部

疾病令陳太感到自己變成家中的負擔，2017年出入醫院十多次，其80多歲的母親，眼見女兒受病魔折磨，更提出捐出肺部，令女兒重拾健康。談及往事，陳太難過流淚，｢﹙母親說﹚我年紀咁大，我換﹙肺部﹚畀你啦｣。但顧及母親的身體，陳太只可以拒絕，｢只可以解釋佢聽，你年紀咁大做手術好危險｣。

多位器官受贈者分享其經歷。陸偉健﹙右一﹚出生時已確診有先天性心臟病，不過去年接受心臟移植後，其健康狀況轉好。﹙黃偉倫攝﹚

救命恩人出現 現可正常做運動

幸而，陳太終於等到救命恩人出現，可以接受肺臟移植，手術後恢復進度良好，可外出做少量運動之餘，又笑言：｢每星期可以同媽媽打8圈麻雀｣。她直言，非常感激捐贈者，自己亦已登記器官捐贈，｢希望延續呢份愛｣。

黃富強於2017年底受肝衰竭影響，一度危在旦夕。﹙黃偉倫攝﹚

先天性心臟病患 自小不可運動 連上巴士上層亦喘氣

另一名器官受助者陸偉健，出生時已確診有先天性心臟病，5歲已需接受心臟手術。他憶述，從小需要覆診，而且不可做運動，體育堂只可坐在一旁，心裡難受。

2007年，陸偉健身體轉差，需不時入院留醫；到2014年，身體機能開始難以應付日常生活，工作由全職轉為半職，並感覺身體不如80歲老人家，｢坐巴士上上層都已經條氣喘晒｣。

面對日漸衰退的身體，陸偉健意識到移植心臟是唯一希望，但亦知道捐心者比例少，機會渺茫，亦坦言感到未必可以久活。不過到2018年尾，他有幸接受心臟移植，身體逐漸好轉，現時可連走十層樓梯，內心感到｢平靜及舒適｣；又指過往睡覺時受心臟影響無法躺直，但現時再沒相同問題。他直言，感激捐贈者及其家人的無私奉獻，｢唔止幫到一個人，仲幫到全家人｣。

獲換肝續命 黃富強謝捐贈者

2017年底，｢好爸爸｣黃富強因肝衰竭而命懸一線，必需換肝才可續命，事件備受關注。康復後的黃富強，今日再度站在鎂光燈前分享其事蹟。他表示，當時曾有三次換肝機會，但首次的捐贈者為十多歲的青年，不適合年過40歲的他；第二次時，對方肝臟又受細菌感染，坦言｢好灰好低落｣。不過天無絕人之路，黃富強等到第三次機會，成功移植心臟，直言醒來已感到精神與過往不同。

陳太肺功能一度受損，長期靠呼吸機生活，其八旬母親不忍女兒受苦，曾提出捐出自己肺臟。﹙黃偉倫攝﹚

黃富強表示，現時已重返原有的工作崗位，上司亦體諒其身體狀況，可較過往早點休息。他又感激捐贈者，｢除咗救我，仲救咗一個家庭｣。

2018年遺體捐贈者僅39人

雖然上述提到不少移植成功的個案，但其實只是幸運的少數。香港移植學會主席李威廉表示，現時中央器官捐贈登記名冊超逾30萬人，但真正的器官捐贈者並無大增長，2018年遺體捐贈者其實只有39人，完成17宗心臟移植、肝臟移植34宗、肺移植7宗及腎臟移植60宗，僅118名病人受惠，但現時仍有約2,300人等候器官移植。他呼籲市民支持器官捐贈，並把生後捐贈器官的心願告知家人。