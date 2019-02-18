【器官捐贈】公院ICU醫護及早支援腦創傷病人　或增器官捐贈數目

近年政府大力推廣器官捐贈，希望救活更多病人。醫院深切治療部的主要工作，是幫助急性疾病或創傷的患者，爭取其生存機會。瑪麗醫院、廣華醫院及聯合醫院共同發表研究，探討利用深切治療部資源，照顧潛在腦幹死亡病人的可能性，以增加器官捐贈者的數目。

深切治療部設有儀器長期監察病人的情況。（視覺中國）

瑪麗醫院成人深切治療部副顧問醫生蔡雅穎表示，有外國文獻指出，約三成在非深切治療部的器官捐贈者未能被識別。她表示，腦幹嚴重創傷，如腦出血、急性中風的病人病情可急速轉壞，維生指數下跌，未能及時進行腦幹死亡評估，因而流失部分器官捐贈者。

瑪麗、廣華及聯合醫院在2014至2016年間進行一項問卷調查，訪問520名對深切治療部有一定認識的訪客。調查顯示，大部分受訪者支持器官捐贈，及願意死後捐贈器官或組織，但只有不足兩成人願意代替家屬決定捐出器官，主要因為未得到腦幹死亡者生前的同意。

蔡雅穎表示，深切治療部提早介入，或可以找到更多潛在器官捐贈者。（劉婉雯攝）

調查亦訪問了受訪者對深切治療部進行非救活工作的意見，包括識別及評估潛在器官捐贈者、協助進行腦幹死亡評估、支援及照顧捐贈者，維持其器官功能，以及爭取時間取得捐贈者家屬同意，分別有39.4%、58.8%、63.1%及55.2%受訪者同意。蔡雅穎表示，調查顯示深切治療部進行上述工作的認受性，「出奇地不是真的很反感，但需要再討論。」

蔡雅穎又指，及早把腦部嚴重創傷的病人轉介至深切治療部，可盡早釐定病人的狀況，包括腦幹死亡、植物人或清醒。若深切治療部判定病人腦幹死亡，仍會支援及照顧病人，維持其器官功能，有助提高潛在器官捐贈者數目。由病人腦部創傷至分辨其狀況，需時約三天。

由於深切治療部床位不足，瑪麗醫院深切治療部聯同其他部門自2015年起推行外展服務，派護士到其他病房，24小時看護病人。外展服務推行期間，他們獲轉介19宗個案，當中有7宗成功捐贈器官。