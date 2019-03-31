【DSE 2019】考生家長齊緊張　學友社調查：僅15%家長予正面壓力

明天（1日）是香港文憑考試必修科第一天開考，有關注升學機構進行了一項問卷調查，訪問應屆考生的困難與壓力，以10分為最高，調查發現考生壓力平均分達6.76分。 調查結果又顯示，近四成半受訪者指家長有給予他們壓力，當中約三成認為是負面的壓力，只有約一成半認為家長給予正面壓力，比去年下跌3%。不過，除了考生感到有壓力外，考生家長也面對著壓力。

左起：學友社資深督導陳倩雯、林女士、黎太、學友社學生輔導顧問吳寶城（劉婉雯攝）

兩子性格各異 有經驗家長稱比上次更緊張

學友社在今年一月進行了一項問卷調查，訪問約2000名應屆考生的困難與壓力，近四成半受訪者指家長有給予他們壓力，當中約三成認為是負面的壓力，只有約一成半認為家長給予正面壓力。

林女士育有兩名兒子，長子是2014年文憑試考生，小兒子則是應屆考生。雖然已有過兒子考文憑試的經驗，林女士卻明言這次比上次緊張，只因兩子的性格截然不同。林女士表示，長子比較獨立，自有打算，不用她怎樣擔心，「連他JUPAS（大學聯合招生辦法）選了什麼也不知道！」但是，小兒子性格較內向，也較隨遇而安，未知自己想怎樣，因此林女士也較緊張。

職業是自由工作者的林女士早於半年前放下工作，希望換來更多時間，「三餐煮得好吃點，煲多點補腦的湯水。」她也有前往教育展，留意JUPAS及指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP「資助計劃」），支持兒子。她表示，明白期望與現實會有落差，最重要是兒子的心理質素。



關心情緒多於成績

育有一名兒子的黎太初次經歷文憑試。她表示，平日沒表現得緊張，因為她擔心自己緊張，兒子會更緊張。黎太一直留意不同大專院校的出路，讓兒子有多條路選擇，「Found dip （基礎課程文憑）也好，High dip（高級文憑課程）也好，阿媽都會陪著他。」

她表示，自己關心他的情緒多於成績，「讓他知道有地方遮風擋雨，考不好也不會輕生。」



充當考生「小秘書」作出提醒

學友社資深督導陳倩雯建議，家長可擔任考生「小秘書」，掌握其考試日程和考生需知，以避免不斷詢問考生，也可提醒考生。她又呼籲家長以平常心面對，因為幾日時間成績不會有大升幅，減低不必要的緊張，而且可提醒子女休息。

明天便是文憑試必修科第一天開考，學友社學生輔導顧問吳寶城表示，考生可預備一張列有重要事項的清單，只溫習重點，以及預備臨場減壓方法，早點休息。