【DSE2019】 辣辣的直線在旋轉？　齊齊挑戰視覺藝術科搞笑題目

今天是DSE筆試正式開考的第一天，打頭陣是視覺藝術科。有網民在「名校Secrets」分享了今年的題目，分別是： 「1. 辣辣的直線在旋轉」 「2. 人體與數碼世界的結合」 「3. 門裏門外」 「4. 山澗月色」 「5. 上課時，突然爆水管！」

2019年DSE科今日正式開考，打頭陣是視覺藝術科。（HK01圖片）

有應考考生覺得第1題及第5題的題目非常有趣，「好fun」，見到第5題的感嘆號時，「望到忍唔住笑左（咗）」，又讚揚考評局出卷「愈嚟愈搞笑」。一眾網民都大讚題目相當趣怪，有人說第一題第一眼看錯，以為是畫「辣辣的直腸在旋轉」，變成了生物科題目。也有人說第二條的「數碼世界」一定會畫上「數碼暴龍」，認為出題的人是「睇數碼暴龍睇上腦」。又有網民可能心太邪，一看以為全都是三級片名。亦有網民建議下年題目可推出「"轉生"系列或"異世界"系列」。

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面對著這類高深莫測，難以理解的題目！雖然《Opener》一眾小編都是「藝術？我識條鐵咩！」的心態，但也禁不住挑戰精神，決定以這五條題目作畫，來一個#DSEVACHALLENGE，大家又不妨看看，猜一猜我們在畫那一條題目？

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大家猜得到我們分別畫那一題嗎？不如大家也在家嘗試挑戰一下吧！