英華小學2020-2021年度小一入學簡介會4000名額　12分鐘內爆滿

傳統直資男校英華小學2020-2021年度小一入學簡介會，將於今年6月15日及16日舉行，校方今早開放予家長於網上報名參加，5場簡介會共4000個名額於12分鐘內已爆滿。

(英華小學網頁截圖)

向來深受家長歡迎的英華小學2020-2021年度小一入學簡介會，將於今年6月15及16日舉行，校方今年共提供5場簡介會，並於今早開放網頁予家長報名，校方指4000名額已在12分鐘內爆滿。

成功報名出席的家長會即時見到確認頁，確認電郵會於三個工作天內寄出，屆時家長需帶同列印的確認頁面或確認電郵出席小一簡介會；校方強調，簡介會不會招待小朋友，亦不提供車位。

一手「湊大」英華小學的林浣心校長（左），將於今年新學年交棒予陳美娟校長（右）。（資料圖片/歐嘉樂攝）

因林浣心將於2019年8月底榮休，是次英華小學小一簡介會，將是校長林浣心最後一次出席，而同場出席的亦包括即將接任英華小學校長、現為馬鞍山靈糧小學校長的陳美娟。

家長出席簡介會後，可即時提交報名表，至於未能成功名出席簡介會的家長，亦可於6月19至22日，上午9時至下午5時，到英華小學交表。

至於，未能成功報名出席簡介會的家長亦不用擔心，校長林浣心指，校方會於簡介會完結後3日，將片段上載至網頁。